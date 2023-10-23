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София Ротару посетила могилу супруга в Киеве

23 октября 2023 17:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
София Ротару посетила могилу мужчины в Киеве
Певица София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица София Ротару почтила память покойного Анатолия Евдокименко. Артистка впечатлила поклонников фотографией с кладбища.

Фото Ротару опубликовала в своих социальных сетях.

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Певица София Ротару предстала на могиле своего мужа, народного артиста Украины и руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко.

 

Певица София Ротару почтила память своего мужа. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
Певица София Ротару почтила память своего мужа. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Супруг артистки ушел из жизни 23 октября 2002 года. В годовщину смерти Анатолия Евдокименко Ротару почтила его память и приехала на Байковое кладбище в столице, где похоронен ее возлюбленный. На фото она в черной одежде и очках стоит у памятника Анатолию Евдокименко.

"21 год без тебя", — растрогала обращением к покойному супругу певица.

София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году. 23 октября 2002 года мужчина скончался в возрасте 60 лет. У супругов есть общий сын Руслан.

Напомним, Тоня Матвиенко на похоронах рассказала о последнем желании мамы.

Ранее внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка.

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