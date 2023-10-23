София Ротару посетила могилу мужчины в Киеве

София Ротару посетила могилу супруга в Киеве
Певица София Ротару почтила память покойного Анатолия Евдокименко. Артистка впечатлила поклонников фотографией с кладбища.
Фото Ротару опубликовала в своих социальных сетях.
Печальная дата в жизни певицы
Певица София Ротару предстала на могиле своего мужа, народного артиста Украины и руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко.
Супруг артистки ушел из жизни 23 октября 2002 года. В годовщину смерти Анатолия Евдокименко Ротару почтила его память и приехала на Байковое кладбище в столице, где похоронен ее возлюбленный. На фото она в черной одежде и очках стоит у памятника Анатолию Евдокименко.
"21 год без тебя", — растрогала обращением к покойному супругу певица.
София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году. 23 октября 2002 года мужчина скончался в возрасте 60 лет. У супругов есть общий сын Руслан.
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