София Ротару показала редкий кадр с мужем - фото

София Ротару тронула архивным фото с мужем
Певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками. Артистка поделилась архивной фотографией со своим покойным мужем, музыкантом Анатолием Евдокименко, в особую дату.
Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
София Ротару вспомнила покойного мужа
Сегодня, 20 января, муж певицы должен был бы праздновать свой день рождения. Руководителю ансамбля "Червона рута" могло исполниться 83 года.
В день рождения музыканта София Михайловна поделилась архивным кадром, на котором улыбающаяся позирует рядом с ним.
Подписывать кадр певица не стала, лишь добавила к нему эмоджи в виде разбитого сердца.
Напомним, Анатолий Евдокименко ушел из жизни 23 октября 2002 года. Причиной смерти 61-летнего музыканта стал инсульт. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.
Ранее Стивен Фрай на редком фото показал своего мужа, младшего на 30 лет.
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