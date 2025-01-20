София Ротару показала редкий кадр с мужем - фото

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками. Артистка поделилась архивной фотографией со своим покойным мужем, музыкантом Анатолием Евдокименко, в особую дату.

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

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Сегодня, 20 января, муж певицы должен был бы праздновать свой день рождения. Руководителю ансамбля "Червона рута" могло исполниться 83 года.

В день рождения музыканта София Михайловна поделилась архивным кадром, на котором улыбающаяся позирует рядом с ним.

София Ротару и Анатолий Евдокименко. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Подписывать кадр певица не стала, лишь добавила к нему эмоджи в виде разбитого сердца.

Напомним, Анатолий Евдокименко ушел из жизни 23 октября 2002 года. Причиной смерти 61-летнего музыканта стал инсульт. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

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