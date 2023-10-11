София Ротару почтила память Нины Матвиенко
8 октября ушла из жизни Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. Сотни человек в Киеве прощаются с легендой украинской сцены.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цветы от Ротару
Утром украинцы собрались возле Национальной Филармонии, чтобы провести в последний путь певицу. Среди присутствующих семья артистки, муж, дочь Тоня, Арсен Мирзоян. Также почтить память легенды украинской сцены пришли мэр Киева Виталий Кличко, танцовщик Амадор Лопес, певец Дмитрий Монатик и многие другие. Софии Ротару лично на похоронах не было, но звезда почтила память Нины Матвиенко большим букетом роз.
Причины смерти Нины Матвиенко семья не назвала, поблагодарили всех, что пришли и будут помнить артистку.
Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985-м — Народной артистки Украины. В 2006 году Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины. Пост о смерти матери певица Тоня Матвиенко опубликовала утром 8 октября. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.
Напомним, Тоня Матвиенко на похоронах рассказала о последнем желании мамы.
Ранее внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка.