София Ротару почтила память Нины Матвиенко

В Киеве прощаются с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

8 октября ушла из жизни Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. Сотни человек в Киеве прощаются с легендой украинской сцены.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Утром украинцы собрались возле Национальной Филармонии, чтобы провести в последний путь певицу. Среди присутствующих семья артистки, муж, дочь Тоня, Арсен Мирзоян. Также почтить память легенды украинской сцены пришли мэр Киева Виталий Кличко, танцовщик Амадор Лопес, певец Дмитрий Монатик и многие другие. Софии Ротару лично на похоронах не было, но звезда почтила память Нины Матвиенко большим букетом роз.

София Ротару лично не была на церемонии прощания, но почтила память Нины Матвиенко цветами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Причины смерти Нины Матвиенко семья не назвала, поблагодарили всех, что пришли и будут помнить артистку.

Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985-м — Народной артистки Украины. В 2006 году Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины. Пост о смерти матери певица Тоня Матвиенко опубликовала утром 8 октября. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

Напомним, Тоня Матвиенко на похоронах рассказала о последнем желании мамы.

Ранее внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка.