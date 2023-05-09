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Сегодня стартует "Евровидение-2023": где смотреть прямой эфир и как голосовать

9 мая 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сегодня стартует "Евровидение-2023": где смотреть прямой эфир и как голосовать
Просмотр "Евровидения-2023". Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". 15 участников из разных стран мира посоревнуются за право попасть в финал.

Новини.LIVE расскажет, где можно посмотреть грандиозное шоу в прямом эфире.

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Трансляция "Евровидение-2023"

Прямая трансляция первого полуфинала "Евровидение-2023" начнется в 22:00 на телеканале "Суспільне Культура". Комментировать конкурс будет шоумен Тимур Мирошниченко, который уже 18 лет является украинским голосом "Евровидения".

Трансляцию также можно будет посмотреть на диджитал-платформах Суспільного: сайте "Суспільне Культура" и сайте "Суспільне Євробачення".

На YouTube-канале "Євроюачення Україна" можно будет слушать и наблюдать только за работой Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.

Также прямую трансляцию без комментариев на языке оригинала можно смотреть на YouTube-канале самого конкурса.

Голосование

Украинцы будут голосовать только во втором полуфинале и в финале, которые пройдут 11 и 13 мая соответственно. В первом полуфинале украинцы не смогут отдать свой голос.

Во втором полуфинале в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать.

Напомним, ранее мы писали, группа TVORCHI в одежде с именами украинских детей появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023".

Также мы рассказывали, какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023".

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