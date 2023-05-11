Сегодня Украина голосует на "Евровидении": как это сделать и какова стоимость СМС
Сегодня, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени в английском Ливерпуле начнется прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". 16 участников из разных стран мира посоревнуются за право попасть в финал. В этот раз Украина может голосовать за конкурсантов.
Новини.LIVE расскажет как это сделать и во сколько обойдется один голос.
Как голосовать в Украине
После завершения выступлений 16 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать. Стоимость СМС — 7 гривен.
Также можно установить приложение "Евровидение" (Android или iOS) или проголосовать с сайта. Для этого необходимо будет указать свой номер телефона.
Как голосовать украинцам из-за границы
Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев находятся в разных уголках мира. Алгоритм голосования аналогичен: либо через приложение или сайт, либо через SMS голосование.
Например, из Польши — на номер 73555 + в тексте указать номер фаворита. Из Италии — 4754750 + номер фаворита. Вся информация также будет доступна во время прямого эфира.
Напомним, ранее мы писали, кто будет выступать во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что ведущих "Евровидения-2023" сравнили с героинями сериала "Уэнздей".