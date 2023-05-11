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Сегодня Украина голосует на "Евровидении": как это сделать и какова стоимость СМС

11 мая 2023 10:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сегодня Украина голосует на "Евровидении": как это сделать и какова стоимость СМС
Интернациональное голосование на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: trm.md
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени в английском Ливерпуле начнется прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". 16 участников из разных стран мира посоревнуются за право попасть в финал. В этот раз Украина может голосовать за конкурсантов.

Новини.LIVE расскажет как это сделать и во сколько обойдется один голос.

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После завершения выступлений 16 участников в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать. Стоимость СМС — 7 гривен.

Телефонные номера для голосования в песенном конкурсе "Евровидение-2023". Скриншот: Eurovision TV

Также можно установить приложение "Евровидение" (Android или iOS) или проголосовать с сайта. Для этого необходимо будет указать свой номер телефона.

Как голосовать украинцам из-за границы

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев находятся в разных уголках мира. Алгоритм голосования аналогичен: либо через приложение или сайт, либо через SMS голосование.

Например, из Польши — на номер 73555 + в тексте указать номер фаворита. Из Италии — 4754750 + номер фаворита. Вся информация также будет доступна во время прямого эфира.

Напомним, ранее мы писали, кто будет выступать во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что ведущих "Евровидения-2023" сравнили с героинями сериала "Уэнздей".

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