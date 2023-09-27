Фронтмен группы Без обмежень разводится с женой — 15 лет были вместе

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Популярный украинский певец и солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец ошеломил неожиданной новостью. Известный исполнитель решил развестись со своей женой Анной, с которой он был в браке почти 15 лет.

Об этом Сергей Танчинец сообщил на своей странице в Facebook.

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Украинский исполнитель признался, что через несколько дней он со своей женой должен был отмечать 15 лет брака, но они решили не ждать этой даты, а расстались раньше. Сергей утверждает, что они вместе прошли отличный путь, но дальше они пойдут разными дорогами.

"Через несколько дней нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты каких-то несколько месяцев. За эти годы мы прошли непростой, но замечательный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми!", — рассказал Сергей Танчинец.

Публикация со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook

Фронтмен группы "Без обмежень" также отметил, что в этой ситуации никто не виноват. По его словам, они поддерживают хорошие отношения и оба остаются родителями для двух общих детей.

Кроме того, артист попросил поклонников с уважением отнестись к этой ситуации и заявил, что они никаких комментариев о разводе для СМИ не будут давать.

Комментарии фанатов

Подписчики Сергея сразу начали писать комментарии под его заявлением в социальной сети Facebook. В них люди заявили, что им очень жаль, что так произошло, и оставили слова поддержки.

Не могу остановить слезы, так много разводов сейчас, все разваливаются, очень жаль

Жизнь обоих в браке должна быть счастлива. Если это не так, то развод — самое правильное и логичное решение. Мы живем, чтобы быть счастливыми, и с этим не должно быть компромиссов. Желаю вам обоим Счастья и Любви!

Жаль, но это дело только двух людей, которые решили, как им будет лучше. Будьте счастливы, как говорят все, что не делается, только к лучшему, наверное так суждено, от судьбы не уйдешь

Комментарий со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook

Комментарий со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook

Комментарий со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook

Что известно о семье певца

Украинский артист впервые познакомился со своей будущей женой Анной, когда они были на дне рождения директора группы "Без обмежень". Потом женщина снялась в одном из клипов группы, где во время съемок они влюбились друг в друга.

Позже у них родилось два ребенка — дочь Анастасия, которой сейчас 14 лет, и сын Лукьян, которому пять.

Украинский певец Сергей Танчинец со своей семьей. Фото: Instagram Сергея Танчинца

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Сергей Танчинец рассказал, как ему помогла его дочь.

Ранее мы рассказывали о том, что группа "Без обмежень" презентовала общий клип на песню с певицей Златой Огневич.

Также мы сообщали о том, что украинский артист Сергей Танчинец рассказал о творчестве группы "Без обмежень".