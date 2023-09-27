Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец разводится со своей женой arrow

Солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец разводится со своей женой

27 сентября 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Фронтмен группы Без обмежень разводится с женой — 15 лет были вместе
Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярный украинский певец и солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец ошеломил неожиданной новостью. Известный исполнитель решил развестись со своей женой Анной, с которой он был в браке почти 15 лет.

Об этом Сергей Танчинец сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Заявление певца

Украинский исполнитель признался, что через несколько дней он со своей женой должен был отмечать 15 лет брака, но они решили не ждать этой даты, а расстались раньше. Сергей утверждает, что они вместе прошли отличный путь, но дальше они пойдут разными дорогами.

"Через несколько дней нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты каких-то несколько месяцев. За эти годы мы прошли непростой, но замечательный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми!", — рассказал Сергей Танчинец.

Публикация со страницы Сергея Танчинца
Публикация со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook

Фронтмен группы "Без обмежень" также отметил, что в этой ситуации никто не виноват. По его словам, они поддерживают хорошие отношения и оба остаются родителями для двух общих детей.

Кроме того, артист попросил поклонников с уважением отнестись к этой ситуации и заявил, что они никаких комментариев о разводе для СМИ не будут давать.

Комментарии фанатов

Подписчики Сергея сразу начали писать комментарии под его заявлением в социальной сети Facebook. В них люди заявили, что им очень жаль, что так произошло, и оставили слова поддержки.

  • Не могу остановить слезы, так много разводов сейчас, все разваливаются, очень жаль
  • Жизнь обоих в браке должна быть счастлива. Если это не так, то развод — самое правильное и логичное решение. Мы живем, чтобы быть счастливыми, и с этим не должно быть компромиссов. Желаю вам обоим Счастья и Любви!
  • Жаль, но это дело только двух людей, которые решили, как им будет лучше. Будьте счастливы, как говорят все, что не делается, только к лучшему, наверное так суждено, от судьбы не уйдешь
Комментарий со страницы Сергея Танчинца
Комментарий со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook
Комментарий со страницы Сергея Танчинца
Комментарий со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook
Комментарий со страницы Сергея Танчинца
Комментарий со страницы Сергея Танчинца. Фото: скриншот с Facebook

Что известно о семье певца

Украинский артист впервые познакомился со своей будущей женой Анной, когда они были на дне рождения директора группы "Без обмежень". Потом женщина снялась в одном из клипов группы, где во время съемок они влюбились друг в друга.

Позже у них родилось два ребенка — дочь Анастасия, которой сейчас 14 лет, и сын Лукьян, которому пять.

Семья Сергея Танчинца
Украинский певец Сергей Танчинец со своей семьей. Фото: Instagram Сергея Танчинца

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Сергей Танчинец рассказал, как ему помогла его дочь.

Ранее мы рассказывали о том, что группа "Без обмежень" презентовала общий клип на песню с певицей Златой Огневич.

Также мы сообщали о том, что украинский артист Сергей Танчинец рассказал о творчестве группы "Без обмежень".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз