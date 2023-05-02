Солист группы U2 Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки американского журнала

Солист группы U2 Боно. Фото: SPORTSFILE/Stephen McCarthy

Солист ирландской рок-группы U2 Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского, стилизованный для обложки журнала The Atlantic.

Об этом издание сообщило в своем Twitter.

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62-летний Боно рассказал главному редактору одного из старейших и респектабельных периодических изданий США, Джеффри Голдбергу, что он иногда перерабатывает и переосмысливает обложки The Atlantic на своем iPad. Поэтому редакция пригласила известного музыканта иллюстрировать июньский выпуск.

"Боно беспокоят вопросы свободы и достоинства", — сообщил главный редактор The Atlantic.

Обложка журнала The Atlantic с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Twitter/TheAtlantic

Портрет Владимира Зеленского выполнен в стиле поп-арт. На обложке прописными буквами написано на английском — "Выбор между свободой и страхом. Репортаж с фронта".

"Будущее демократического мира будет определяться тем, смогут ли украинские военные выйти из тупика с Россией и отбросить страну (РФ. — Ред.) назад — возможно, даже навсегда из Крыма", — написали в соцсети редакторы издания.

Напомним, ранее мы писали, что U2, Пинк, Адель и другие звезды выступят в Лондоне в поддержку Украины. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2.