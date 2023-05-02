Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Солист группы U2 Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки американского журнала arrow

Солист группы U2 Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки американского журнала

2 мая 2023 12:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Солист группы U2 Боно нарисовал портрет Зеленского для обложки американского журнала
Солист группы U2 Боно. Фото: SPORTSFILE/Stephen McCarthy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Солист ирландской рок-группы U2 Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского, стилизованный для обложки журнала The Atlantic.

Об этом издание сообщило в своем Twitter.

Читайте также:

Обложка с Зеленским

62-летний Боно рассказал главному редактору одного из старейших и респектабельных периодических изданий США, Джеффри Голдбергу, что он иногда перерабатывает и переосмысливает обложки The Atlantic на своем iPad. Поэтому редакция пригласила известного музыканта иллюстрировать июньский выпуск.

"Боно беспокоят вопросы свободы и достоинства", — сообщил главный редактор The Atlantic.

Обложка журнала The Atlantic с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Twitter/TheAtlantic

Портрет Владимира Зеленского выполнен в стиле поп-арт. На обложке прописными буквами написано на английском "Выбор между свободой и страхом. Репортаж с фронта".

"Будущее демократического мира будет определяться тем, смогут ли украинские военные выйти из тупика с Россией и отбросить страну (РФ. — Ред.) назад — возможно, даже навсегда из Крыма", — написали в соцсети редакторы издания.

Напомним, ранее мы писали, что U2, Пинк, Адель и другие звезды выступят в Лондоне в поддержку Украины. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас