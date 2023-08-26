Солист KALUSH нежно поздравил любимую лирическую песню и показал кадры из семейного архива.

Солист KALUSH с любимой. Фото: instagram.com/kalush.official/

Солист группы KALUSH Олег Псюк представил лирический трек "А ти знала" по случаю дня рождения своей девушки Александры. Клип на песню получился очень личным.

Об этом стало известно из Instagram группы.

Читайте также:

Романтича песня

Музыкнат Олег Псюк нежно прокомментировал новую работу. По словам артиста, в видео много кадров из личного архива пары.

"Йо, бейба, сегодня в твой День рождения я хочу пожелать тебе здоровья. Это основное и единственное, чего я желаю по нескольким причинам: во-первых, это один из главных аспектов от которого зависит счастье; во-вторых, здоровье нельзя купить ни за какие деньги. Ну и в-третьих, и самое главное, потому что все остальное в этой жизни, дам тебе я. С днем рождения Белоброва!", — прокомментировал музыкант.

Ранее музыкант и битбоксер группы Kalush Orchestra, Виталий Дужик, сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении. Событие произошло на сцене во время концерта.

Напомним, КилимМэн представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.