Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: https://www.instagram.com/kazka.band/

Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая показала, как отдыхает на пляже. Звезда вместе с другими музыкантами коллектива на гастролях в Грузии.

Фото появилось на официальной странице группы в Instagram.

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Певица поплавала в Батуми в Черном море и сделала фото на пляже в купальнике. Счастливая звезда позировала в желтом бикини, демонстрируя роскошные формы и многочисленные татуировки.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: https://www.instagram.com/kazka.band/

В последнее время Александра Зарицкая заметно похудела. Она следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов. А недавно Зарицкая поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Артистка принялась за коррекцию фигуры. Александра показа, как профессиональный косметолог делает ей инъекции липолитиков. По словам певицы, процедуры безболезненны, и главное в этом деле — доверять профессионалам.

Липолитики — это препараты для коррекции фигуры, широко используемые в косметологии. Они вводятся под кожу уколами тончайших игл и позволяют убрать отложения жира на животе, бедрах, лице, шее, руках, в зоне декольте. Сама методика называется "липолиз", она призвана не только избавить от жира, но и улучшить состояние кожи, восстановить обмен веществ в тканях.

Напомним, фронтвумен группы KAZKA выиграла у Японии уникальный приз.

Раньше мы рассказывали, что Александра Зарицкая готовится к свадьбе.