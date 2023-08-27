Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже arrow

Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

27 августа 2023 18:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: https://www.instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая показала, как отдыхает на пляже. Звезда вместе с другими музыкантами коллектива на гастролях в Грузии.

Фото появилось на официальной странице группы в Instagram.

Читайте также:

Зарицкая в Грузии

Певица поплавала в Батуми в Черном море и сделала фото на пляже в купальнике. Счастливая звезда позировала в желтом бикини, демонстрируя роскошные формы и многочисленные татуировки.

 

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: https://www.instagram.com/kazka.band/

В последнее время Александра Зарицкая заметно похудела. Она следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов. А недавно Зарицкая поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Артистка принялась за коррекцию фигуры. Александра показа, как профессиональный косметолог делает ей инъекции липолитиков. По словам певицы, процедуры безболезненны, и главное в этом деле — доверять профессионалам.

Липолитики — это препараты для коррекции фигуры, широко используемые в косметологии. Они вводятся под кожу уколами тончайших игл и позволяют убрать отложения жира на животе, бедрах, лице, шее, руках, в зоне декольте. Сама методика называется "липолиз", она призвана не только избавить от жира, но и улучшить состояние кожи, восстановить обмен веществ в тканях.

Напомним, фронтвумен группы KAZKA выиграла у Японии уникальный приз.

Раньше мы рассказывали, что Александра Зарицкая готовится к свадьбе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз