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Солистка группы KAZKA в корсетах и белье стала лицом коллекции для plus-size

30 сентября 2023 13:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка группы KAZKA в корсетах и нижней стала лицом коллекции для plus-size
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая стала дизайнером. Звезда представила свою дебютную коллекцию plus-size для украинского бренда.

Об этом стало известно из соцсетей.

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Первая дизайнерская коллекция Зарицкой

В коллекции 14 моделей в стиле кэжуал: свитера, боди, юбки, платья и белье.

В интервью vogue.ua Зарицкая рассказала, что в подростковом возрасте имела расстройства пищевого поведения.

"У меня здесь большой опыт, я скрывала от родителей. Да, это я уже сейчас понимаю, что со мной было, и как нужно было правильно себя вести. Но тогда — нет. В свое время я пробовала все диеты, в том числе и голодание. Много подростков были под влиянием этих "трендов" и не осознавали, что это убийство для организма. Им просто хотелось быть, как все. Я начинала все эти диеты, не ела по несколько дней, а потом, по классике, были срывы, психи, слезы — и так это все превратилось в привычку. Я или ничего не ела, или ела, пока не потемнеет в глазах. После этого я себя просто ненавидела, не выходила на улицу неделями, а потом снова начинала голодание...", — вспоминает певица.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by CHER'17 (@cher17.ua)

По словам Зарицкой, ей нужен был хороший терапевт, который бы проработал с ней ее комплексы, проблемы и привил любовь к себе.

"Звучит банально, но это действительно работает: только когда ты начинаешь себя любить, желание заботиться о себе появляется само собой. К счастью, сейчас я не придаю еде столь большое значение. Она отошла на второй план. И, по-моему, это правильно: любить, но не делать смыслом жизни", — поделилась артистка.

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

 

Александра Зарицкая. Фото: cher17.com
Александра Зарицкая. Фото: cher17.com

Звезда говорит, что была кругленькая с самого детства. И для дедушек и бабушек была просто прекрасна.

"С детства я начала заниматься танцами, потому что была очень энергичная. А танцы удовлетворяли и желание двигаться, и лелеяли мою творческую натуру. Еду я тоже очень любила уже тогда. Поэтому все работало в симбиозе: я оставалась полным энергичным ребенком. Фигура постоянно менялась. В действительности я всю жизнь меняюсь и отношусь к этому спокойно. Всё зависит от внутреннего состояния, настроения, событий в жизни. Я уже привыкла, что иногда я в периоде "фитоняшки", а потом просто хочу получать удовольствие от жизни и ничего не делать. И оба эти состояния в себе я уважаю", — говорит певица.

Напомним, группа KAZKA записала песню с любимым скрипачом Барака Обамы.

Ранее солистка группы KAZKA призналась, зачем действительно ходит в спортзал.

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