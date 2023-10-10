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Солистка группы KAZKA в спортзале показала тренировку для начинающих

10 октября 2023 13:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка группы KAZKA в спортзале показала тренировку для начинающих
Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает свои тренировки в спортзале. Звезда серьезно подошла к делу и теперь предлагает поклонникам приобщиться к активностям.

Об этом артистка написала в своем Instagram.

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Певица показала свою тренировку и рассказала, что теперь будет тренироваться регулярно и делиться подобными роликами с подписчиками.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

 

Певица Александра Зарицкая.
Певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

"Если вам надоело видеть одних стройных фитнес тренеров в ленте, то я радостно с вами позанимаюсь. Делюсь маленькой первой тренировкой для начинающих", — говорит артистка.

Солистка группы KAZKA ранее отметила, что ее главная цель не похудение.

"Любить себя — это самое крутое, что со мной было. Все мои совсем не лишние кило тренируются для здоровья, для выдержки и лучшего самочувствия. Так что не пишите, что KAZKA снова худеет", — прокомментировала певица.

После своего участия в проекте "Танцы со звездами" Александра Зарицкая заметно похудела. Она следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов.

Напомним, группа KAZKA записала песню с любимым скрипачом Барака Обамы.

Ранее солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже.

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