Солистка группы KAZKA засветила пышную фигуру в спортзале.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая показала, как проводит эту осень. Звезда взялась за здоровый образ жизни и отправилась в спортзал.

Соответствующие фото появились на официальной странице группы Instagram.

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Новые правила и новые цели

Александра Зарицкая показала несколько кадров своей жизни вне концертов. Звезда запостила видео, где пьет витаминный напиток, а позже артиста поделилась фото из спортзала.

Солистка группы KAZKA встала на путь оздоровления. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка группы KAZKA встала на путь оздоровления. Фото: instagram.com/kazka.band/

"Начало осени у меня всегда воспринимается как начало нового года. А в новом году — новые правила и цели. Утро — витамины", — рассказала Зарицкая.

После своего участия в проекте "Танцы со звездами" Александра Зарицкая заметно похудела. Она следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов. А недавно Зарицкая поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Артистка принялась за коррекцию фигуры. Александра показала, как профессиональный косметолог делает ей инъекции липолитиков. По словам певицы, процедуры безболезненны, и главное в этом деле — доверять профессионалам.

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