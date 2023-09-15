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Солистка группы KAZKA засветила пышную фигуру в спортзале

15 сентября 2023 13:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка группы KAZKA засветила пышную фигуру в спортзале.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая показала, как проводит эту осень. Звезда взялась за здоровый образ жизни и отправилась в спортзал.

Соответствующие фото появились на официальной странице группы Instagram.

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Новые правила и новые цели

Александра Зарицкая показала несколько кадров своей жизни вне концертов. Звезда запостила видео, где пьет витаминный напиток, а позже артиста поделилась фото из спортзала.

 

Солистка группы KAZKA встала на путь оздоровления. Фото: instagram.com/kazka.band/
Солистка группы KAZKA встала на путь оздоровления. Фото: instagram.com/kazka.band/

 

Солистка группы KAZKA встала на путь оздоровления. Фото: instagram.com/kazka.band/
Солистка группы KAZKA встала на путь оздоровления. Фото: instagram.com/kazka.band/

"Начало осени у меня всегда воспринимается как начало нового года. А в новом году — новые правила и цели. Утро — витамины", — рассказала Зарицкая.

После своего участия в проекте "Танцы со звездами" Александра Зарицкая заметно похудела. Она следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов. А недавно Зарицкая поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Артистка принялась за коррекцию фигуры. Александра показала, как профессиональный косметолог делает ей инъекции липолитиков. По словам певицы, процедуры безболезненны, и главное в этом деле — доверять профессионалам.

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