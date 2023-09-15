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Солістка гурту KAZKA засвітила пишну фігуру в спортзалі

15 вересня 2023 13:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солістка гурту KAZKA засвітила пишну фігуру в спортзалі
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька показала, як проводить цю осінь. Зірка взялася за здоровий спосіб життя і вирушила у спортзал.

Відповідні фото з’явилися на офіційній сторінці гурту Instagram.

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Нові правила і нові цілі

Олександра Заріцька показала кілька кадрів свого позаконцертного життя. Зірка запостила відео, на якому вітамінний напій. А пізніше артиста поділилася фото зі спортзалу.

 

Солістка гурту KAZKA стала на шлях оздоровлення. Фото: instagram.com/kazka.band/ 
Солістка гурту KAZKA стала на шлях оздоровлення. Фото: instagram.com/kazka.band/ 

 

Солістка гурту KAZKA стала на шлях оздоровлення. Фото: instagram.com/kazka.band/ 
Солістка гурту KAZKA стала на шлях оздоровлення. Фото: instagram.com/kazka.band/ 

"Початок осені в мене завжди сприймається як початок нового року. А в новому році — нові правила і цілі. Ранок — вітаміни", — розказала Заріцька.

Після своєї участі у проєкті "Танці із зірками" Олександра Заріцька помітно схудла. Вона стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів. А нещодавно Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури. Олександра показала, як професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків. За словами співачки, процедури безболісна, та головне у цій справі — довіряти професіоналам.

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