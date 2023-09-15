Солістка гурту KAZKA засвітила пишну фігуру в спортзалі
Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька показала, як проводить цю осінь. Зірка взялася за здоровий спосіб життя і вирушила у спортзал.
Відповідні фото з’явилися на офіційній сторінці гурту Instagram.
Нові правила і нові цілі
Олександра Заріцька показала кілька кадрів свого позаконцертного життя. Зірка запостила відео, на якому вітамінний напій. А пізніше артиста поділилася фото зі спортзалу.
"Початок осені в мене завжди сприймається як початок нового року. А в новому році — нові правила і цілі. Ранок — вітаміни", — розказала Заріцька.
Після своєї участі у проєкті "Танці із зірками" Олександра Заріцька помітно схудла. Вона стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів. А нещодавно Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури. Олександра показала, як професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків. За словами співачки, процедури безболісна, та головне у цій справі — довіряти професіоналам.
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