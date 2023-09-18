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Солистка группы KAZKA призналась, зачем на самом деле ходит в спортзал

18 сентября 2023 16:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка группы KAZKA призналась, зачем на самом деле ходит в спортзал
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая показала фанатам свои спортивные тренировки. Звезда отметила, что главная ее цель не похудение.

Об этом артистка написала в своем Instagram.

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Певица опубликовала несколько фото с тренировки в спортзале. Артистка в лосинах и худи активно улучшает собственное здоровье на тренажерах.

 

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

 

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

"Любить себя — это самое крутое, что со мной было. Все мои совсем не лишние кило тренируются для здоровья, для выдержки и лучшего самочувствия. Так что не пишите, что Казка снова худеет", — прокомментировала певица.

Александра Зарицкая уже показывала несколько кадров своей внеконцертной жизни. Звезда запостила видео, где пьет витаминный напиток. А позже артистка поделилась фото из спортзала.

"Начало осени у меня всегда воспринимается как начало нового года. А в новом году — новые правила и цели. Утро — витамины" , — рассказала Зарицкая.

После своего участия в проекте "Танцы со звездами" Александра Зарицкая заметно похудела. Она следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов.

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