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Солистка Spice Girls вместе с британскими звездами споет в поддержку Украины

10 июля 2023 20:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка Spice Girls вместе с британскими звездами споет в поддержку Украины
Певица Мелани Си. Фото: instagram.com/melaniecmusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Андрей Шевченко и Александр Зинченко соберут мировых звезд на благотворительном матче. Мероприятие пройдет в поддержку Украины в Лондоне.

Об этом говорится на официальном сайте United24.

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Мировые звезды примут участие в благотворительном матче

Андрей Шевченко и Александр Зинченко проведут 5 августа благотворительный матч в Лондоне. Среди приглашенных звезд, которые буду развлекать гостей, певица, солистка "Spice Girls" Мелани Си, Том Гренан, группа "Pretenders", Том Уолкер, Пит Догерти.

Цель мероприятия — сбор средств на восстановление лицея Михаила Коцюбинского в Черниговской области, пострадавшего от ракетной атаки в марте 2022 года. Также деньги пойдут на другие благотворительные проекты, нуждающиеся в помощи в результате российской агрессии в Украине

"Я поддерживаю инициативу Андрея Шевченко и Александра Зинченко относительно проведения матча в Лондоне, — сказал Президент Украины Владимир Зеленский, — мероприятие Game4Ukraine — это возможность футбольного сообщества по всему миру объединиться и быть солидарными в помощи Украине. Возможность помочь нашим детям вернуться за школьные парты и привлечь внимание мира к войне в Украине".

 

Певица Мелани Си и другие звезды присоединятся к благотворительному матчу. Фото: United24

В благотворительном матче примут участие Жерар Пике, Михаил Мудрик и другие звездные футболисты. Тренерами команд станут: бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер и Эмма Хейз, английский футбольный тренер женского клуба "Челси".

Недавно американский актер Миша Коллинз лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым послом фандрайзинговой платформы UNITED24.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.

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