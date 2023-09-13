Солистка Spice Girls с дочерью презентовала новую линейку изысканного нижнего белья.

Солистка Spice Girls Мел Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Певица Мел Би и ее дочь Феникс Чи Гулзар снялись вместе в кампании Pour Moi Own Your Confidence. 48-летняя звезда Spice Girls продемонстрировала безупречную фигуру в нижнем белье.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фотосессия Мел Би

Мел Би также воспитывает 16-летнюю Ангелу Айрис Мерфи Браун и 11-летнюю Мэдисон. Новая кампания, в рамках которой будут пожертвования в пользу Women's Aid, посвящена женщинам, отстаивающим уверенность в своем теле.

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Дочь Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Мама с дочерью позировала в кружевном белье, спортивных комплектах и пижамах.

Мэл рассказала ранее, что "постоянно" ела во время карантина из-за коронавируса.

"Во время Covid я много набрала веса. Я была дома, постоянно ела, и чувствовала себя комфортно, потому что не выходила на улицу. Поэтому в начале этого года я решила, что просто вернусь к себе. До того, как я вышла замуж, я постоянно или ходила в спортзал, или питалась правильно. Я очень активно занималась своим телом, мыслями и много занимался медитацией", — рассказала певица.

Ранее Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке.

Напомним, дочь звездных супругов Бекхэмов, Харпер Севен, отпраздновала свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория нежно поздравили девочку.