Солистка Spice Girls с дочерью презентовала новую линейку изысканного нижнего белья
Певица Мел Би и ее дочь Феникс Чи Гулзар снялись вместе в кампании Pour Moi Own Your Confidence. 48-летняя звезда Spice Girls продемонстрировала безупречную фигуру в нижнем белье.
Об этом пишет Daily Mail.
Фотосессия Мел Би
Мел Би также воспитывает 16-летнюю Ангелу Айрис Мерфи Браун и 11-летнюю Мэдисон. Новая кампания, в рамках которой будут пожертвования в пользу Women's Aid, посвящена женщинам, отстаивающим уверенность в своем теле.
Мама с дочерью позировала в кружевном белье, спортивных комплектах и пижамах.
Мэл рассказала ранее, что "постоянно" ела во время карантина из-за коронавируса.
"Во время Covid я много набрала веса. Я была дома, постоянно ела, и чувствовала себя комфортно, потому что не выходила на улицу. Поэтому в начале этого года я решила, что просто вернусь к себе. До того, как я вышла замуж, я постоянно или ходила в спортзал, или питалась правильно. Я очень активно занималась своим телом, мыслями и много занимался медитацией", — рассказала певица.
Ранее Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке.
Напомним, дочь звездных супругов Бекхэмов, Харпер Севен, отпраздновала свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория нежно поздравили девочку.