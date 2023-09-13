Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Солистка Spice Girls с дочерью презентовала новую линейку изысканного нижнего белья arrow

Солистка Spice Girls с дочерью презентовала новую линейку изысканного нижнего белья

13 сентября 2023 15:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солистка Spice Girls с дочерью презентовала новую линейку изысканного нижнего белья.
Солистка Spice Girls Мел Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мел Би и ее дочь Феникс Чи Гулзар снялись вместе в кампании Pour Moi Own Your Confidence. 48-летняя звезда Spice Girls продемонстрировала безупречную фигуру в нижнем белье.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Фотосессия Мел Би

Мел Би также воспитывает 16-летнюю Ангелу Айрис Мерфи Браун и 11-летнюю Мэдисон. Новая кампания, в рамках которой будут пожертвования в пользу Women's Aid, посвящена женщинам, отстаивающим уверенность в своем теле.

 

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би с дочерью. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Солистка Spice Girls Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

 

Дочь Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/
Дочь Мэл Би. Фото: instagram.com/pourmoiltd/

Мама с дочерью позировала в кружевном белье, спортивных комплектах и пижамах.

Мэл рассказала ранее, что "постоянно" ела во время карантина из-за коронавируса.

"Во время Covid я много набрала веса. Я была дома, постоянно ела, и чувствовала себя комфортно, потому что не выходила на улицу. Поэтому в начале этого года я решила, что просто вернусь к себе. До того, как я вышла замуж, я постоянно или ходила в спортзал, или питалась правильно. Я очень активно занималась своим телом, мыслями и много занимался медитацией", — рассказала певица.

Ранее Виктория Бекхэм перепела легендарный хит Spice Girls в караоке.

Напомним, дочь звездных супругов Бекхэмов, Харпер Севен, отпраздновала свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория нежно поздравили девочку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз