Соломия Витвицкая призналась, почему до сих пор нет детей

Телеведущая Соломия Витвицкая. Фото: Скриншот с видео

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая несколько лет назад развелась. Звезда признается, что не может точно назвать причину, по которой до сих пор не стала мамой.

Об этом знаменитость рассказала в интервью Славе Демину.

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Соломия Витвицкая поддерживает дружеские отношения со своим бывшим мужем. 43-летняя ведущая развелась с Владом Кочатковым в декабре 2020 года, после 8 лет брака.

"Мне стало комфортнее и светлее. Ничего токсичного. Мы, возможно, за 8 лет даже ни разу голоса друг на друга не повысили. Возможно, были какие-то ожидания. Кстати, когда мы решили развестись, то как-то даже и ожиданий уже не стало и стало еще комфортнее. Мы даже, помню, когда приняли решение развестись, мы еще жили вместе месяц или два, пока не разъехались. И я помню, что думаю: "Боже, и претензий нет никаких вообще", — говорит Витвицкая.

По словам ведущей, они с бывшим остались друзьями, и до сих пор общаются.

"Я его поддерживаю. Он пошел в ВСУ. К психологу ходили. Пытались разобраться. Он в интервью рассказывал, что ему сложно с публичным человеком рядом. Не думала, что это на него давит. Насколько мы потом это поняли, что он не до конца был уверен в себе, потому что рядом успешная, как он считал, женщина. Наверное, оно накапливалось, и в какой-то момент как-то уже стало слишком сложно, я так думаю", — рассказала Витвицкая.

После развода бывшие супруги продали квартиры в Киеве и во Львове и разделили деньги. Телеведущая также призналась, почему у нее нет детей:

"Не знаю, так произошло просто. По здоровью никаких особо проблем нет. Я не из тех, кто будет рожать для себя. Я все же считаю, что надо по большой любви и все-таки должна быть пара, два человека, которые решают завести ребенка.У меня среди моего окружения очень много подруг, не имеющих детей и которые чайлдфри, или так решили, или так сложилось, или со здоровьем проблемы, или родили в 45 или 50, поэтому я не могу сказать, что на меня это так особенно давит", — говорит Соломия Витвицкая.

Напомним, Кортни Кардашьян родила первого совместного ребенка с Тревисом Баркером.

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