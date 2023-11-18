Соломия Витвицкая призналась, почему до сих пор нет детей

Соломия Витвицкая призналась, почему у нее до сих пор нет детей
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая несколько лет назад развелась. Звезда признается, что не может точно назвать причину, по которой до сих пор не стала мамой.
Об этом знаменитость рассказала в интервью Славе Демину.
Соломия Витвицкая рассказала, в каких отношениях с бывшим мужем
Соломия Витвицкая поддерживает дружеские отношения со своим бывшим мужем. 43-летняя ведущая развелась с Владом Кочатковым в декабре 2020 года, после 8 лет брака.
"Мне стало комфортнее и светлее. Ничего токсичного. Мы, возможно, за 8 лет даже ни разу голоса друг на друга не повысили. Возможно, были какие-то ожидания. Кстати, когда мы решили развестись, то как-то даже и ожиданий уже не стало и стало еще комфортнее. Мы даже, помню, когда приняли решение развестись, мы еще жили вместе месяц или два, пока не разъехались. И я помню, что думаю: "Боже, и претензий нет никаких вообще", — говорит Витвицкая.
По словам ведущей, они с бывшим остались друзьями, и до сих пор общаются.
"Я его поддерживаю. Он пошел в ВСУ. К психологу ходили. Пытались разобраться. Он в интервью рассказывал, что ему сложно с публичным человеком рядом. Не думала, что это на него давит. Насколько мы потом это поняли, что он не до конца был уверен в себе, потому что рядом успешная, как он считал, женщина. Наверное, оно накапливалось, и в какой-то момент как-то уже стало слишком сложно, я так думаю", — рассказала Витвицкая.
После развода бывшие супруги продали квартиры в Киеве и во Львове и разделили деньги. Телеведущая также призналась, почему у нее нет детей:
"Не знаю, так произошло просто. По здоровью никаких особо проблем нет. Я не из тех, кто будет рожать для себя. Я все же считаю, что надо по большой любви и все-таки должна быть пара, два человека, которые решают завести ребенка.У меня среди моего окружения очень много подруг, не имеющих детей и которые чайлдфри, или так решили, или так сложилось, или со здоровьем проблемы, или родили в 45 или 50, поэтому я не могу сказать, что на меня это так особенно давит", — говорит Соломия Витвицкая.
Напомним, Кортни Кардашьян родила первого совместного ребенка с Тревисом Баркером.
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