Пропагандист владимир соловьев и юморист Максим Галкин

Недавно во время своего тура по городам США российский юморист Максим Галкин, которого в стране-террористе признали "иноагентом", пошутил о пропагандистске ольге скабеевой и пропутинском певце Филиппе Киркорове. Мужа Аллы Пугачевой сразу обозвали как скабеева, так и другая фанатка путина маргарита симоньян.

Не промолчал в своем Telegram и другой пропагандист, владимир соловьев.

Что сказал Галкин

Муж певицы Аллы Пугачевой, которая с детьми живет в Израиле, вспомнил на сцене ведущую российского шоу "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Волк. Накануне она изъявила желание отправиться на войну, которую кровавый режим кремля развязал против Украины. Галкин отметил, что ей следует взять с собой нескольких фанатов путина.

"Ангелина Волк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой... На ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если ему еще в руки дать голову скабеевой, это будет похоже на бренд Versace, то будет потрясающе", — заявил Галкин.

Реакция соловьевая

Пропагандист обратился к российским властям. соловьев требует от чиновников радикальных действий по Галкину.

"Голова скабеевой тебе, мр**ота кон**на, значит... У меня вопрос к генералу армии, руководителю следственного комитета. Я считаю, что состав уголовного правонарушения очевиден. Вызвать нужно человека, судить и конфисковать заодно все его имущество", — заявил путинист.

Как и его коллеги по пропаганде, соловьев также перешел на оскорбления.

"Я всегда знал, что есть люди, а есть гниды. Я считаю абсолютной гнидой Макса Галкина... Есть выражения, за которые нужно бить морду. Я считаю, что нужно возбудить уголовное дело против этой твари. Нужно его преследовать, где бы он не был", — подытожил соловьев.

Напомним, ранее мы писали, что Латвия запретила въезд российским звездным пропагандистам. Также мы рассказывали, что пропутинская звезда "Сватов", российская актриса Олеся Железняк, мысленно обращается к Владимиру Зеленскому, придумывая убийство своих детей.