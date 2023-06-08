Седьмой фильм франшизы "Трансформеры" и европейские комедии: кинопремьеры недели

Герои фильма "Трансформеры: Время Звероботов". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли только три новых фильма. Большинство кинокомпаний не стали конкурировать с премьерой американским научно-фантастическим боевиком "Трансформеры: Время Звероботов".

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Трансформеры: Время Звероботов (США)

Фантастический приключенческий боевик является прямым продолжением вышедшего в 2018 году фильма "Бамблби". Успех фильма подтолкнул команду создателей к разработке продолжения. Производство шести предыдущих фильмов обошлось в 1,1 млрд долларов. Бюджет новой ленты — 200 млн долларов. Суммарные кассовые сборы составили примерно 4,9 млрд.

Режиссерское кресло занял Стивен Кейпл младший. Он впервые присоединился к команде создателей "Трансформеров". В основу сюжета положен мультсериал "Трансформеры: Войны зверей", транслировавшийся на телевидении начиная с 1996 года. Он стал первым мультсериалом о трансформерах, нарисованном в 3D. Художник-постановщик шоу получил премию "Эмми" за свою работу в 1997 году.

Киллер на полставки (Франция, Бельгия)

Комедия является новым проектом режиссера и сценариста Сесилии Руо. В каждом своем фильме она снимает Ванессу Паради. Пригласила ее и в этот раз. С языка оригинала название фильма дословно переводится как "сообщники".

По сюжету Максу, которого сыграл Франсуа Дамьен, 50 лет. В своем деле он всегда считался лучшим. Макс — киллер, и список заказов у него расписан на год вперед. Мужчину постигла неожиданная болезнь. Теперь он теряет сознание всякий раз, как видит малейшую каплю крови.

Меня от себя вернет (Норвегия)

Премьера комедийного хоррора состоялась на Каннском международном кинофестивале в 2022 году, где он соревновался за награду в секции "Особый взгляд". Фильм продолжает традиции скандинавской сатиры Рубена Эстлунда ("Треугольник печали") и комедии отношений Йоакима Триера ("Худший человек в мире").

Норвежская сатирическая черная комедия повествует о жизни в эпоху всепоглощающего нарциссизма. Это история Сигне, молодой девушки из Осло, которая работает баристой в кафе. Ее парень — перспективный современный художник (и клептоман), создающий концептуальные скульптуры из сворованной мебели. Где бы они ни появлялись, внимание всегда приковано к нему, и это сводит Сигне с ума. Тогда она вступает в токсическую и саморазрушающуюся борьбу за популярность и статус, пытаясь привлечь к себе внимание загадочной болезнью.

Напомним, ранее мы писали о новом мультфильме о Человеке-пауке и комедии "Папин уикенд" с Робертом Де Ниро в главной роли. Также мы рассказывали, что создатели фильма Барби вызвали ажиотаж и дефицит на один из товаров.