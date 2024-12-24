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Соник с Джимом Керри и Пулмэн — громкие кинопремьеры недели

24 декабря 2024 23:17
Евгений Берестюк - Редактор
Ежик Соник с Джимом Керри и Пулмэн — громкие кинопремьеры недели
Актер Джим Керри на премьере фильма "Ежик Соник 3". Фото: Reuters
Евгений Берестюк - Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят три ленты. Среди них, в частности, третий фильм о еже Сонике с голливудским актером Джимом Керри и первый мультфильм производства Пакистана.

Новини.LIVE расскажет подробнее о киноновинках.

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Ежик Соник 3 (США, Япония)

Семейная фантастическая комедия является третьим вкладом во франшизу, первый фильм которой вышел на экраны в 2020 году. Главный герой является персонажем популярной видеоигры компании Sega. Постоянным режиссером проекта остается Джефф Фаулер.

Актеры тоже вернулись к своим ролям. Джим Керри, являвшийся одним из инициаторов съемок второй части, некоторое время сомневался, участвовать ли в работе над третьей. В конце концов, сценарий ему понравился, и он вернулся к проекту. Кроме трех полнометражных фильмов, о персонаже сняты пять мультсериалов, изданы печатные комиксы.

По сюжету Соник, Наклз и Тейлз объединяются в команду, чтобы вместе противостоять сильному врагу. Таинственный вор по имени Шедоу имеет силы, которые невозможно сравнить ни с чем из того, что герои видели раньше. Похоже, что даже общих сил не хватит, чтобы одолеть врага, который планирует погрузить землю в хаос.

Пулмэн (США)

Комедийный детектив о чудаках из Лос-Анджелеса является режиссерским дебютом актера Криса Пейна. Он также сыграл главную роль и присоединился к написанию сценария. Фильм во многом пародирует старые классические детективы.

По сюжету Даррен Барренман чувствует себя вполне счастливым, ухаживая за бассейном одного из многоквартирных домов Лос-Анджелеса. Однажды одна яркая и влиятельная леди дает ему поручение. Он должен помочь вывести на чистую воду плохих парней, из-за которых горожанам живется хуже, чем это могло быть.

Стеклянный мастер (Пакистан, США)

Анимационный фильм — первый полнометражный мультфильм, созданный в Пакистане. Режиссер и сценарист Усман Риаз долго вынашивал идею и смог ее воплотить на основанной им студии Mano Animation. Музыку к мультфильму написал сам — смесь народных мотивов и оркестрового звучания. Создателями фильма стали, кроме Пакистана, еще шесть стран, в том числе США. Каждый кадр нарисован от руки и напоминает технику, в которой созданы работы Хаяо Миядзаки.

Подобно своему отцу Томасу, владельцу стеклодувной мастерской, Винсент хочет всю свою жизнь заниматься стеклоделием. Отец и сын владельцы лучшего в стране магазина изделий из стекла. Однако мечты и надежды перечеркивает неотвратимо надвигающаяся война. Предвестником бедствия стало появление в городе военных.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, какие фильмы кинофаны ждут больше всего в 2025 году.

кино мультфильмы Голливуд кинотеатры Джим Керри

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