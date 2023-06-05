Камалія звернулася до публіки – артистка розповіла про вплив війни на дітей

Українська артистка Камалія під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська виконавиця Камалія записала для своїх шанувальників нове відео за своєю участю. Популярна артистка звернулася до всіх українців через те, як в українських дітей війна відібрала дитинство, та попросила їх звернути свою увагу на вплив війни на дітей.

Відповідне відео Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Сьогодні міжнародний день захисту дітей. І сталась така жахлива трагедія… Дуже хочу, щоб дитинство маленьких українців проходило під мирним небом! Як же страждають діти, які впритул зіштовхнулися із жахливою війною. І це стосується кожного, адже діти — це наше майбутнє. Я як амбасадор Дитячого медичного центру психологічної реабілітації @dzherelo_medical прошу кожного: зверніть увагу на проблеми, повʼязані з наслідками військових втручань у крихкі дитячі долі", — написала Камалія.

Користувачі мережі та підписники української виконавиці не змогли пройти повз, щоб не помітити її нову публікацію. Люди почали залишати багато коментарів, помітивши обличчя Камалії, яке дещо змінилося через пластику.

"Боже, что она с собой сделала? уже похожа на трансвистита", "Як шкода маленьких людей, вони ні в чому не винні. Бажаю кожній дитинці свого надійного янгола охоронця, щоб він їх закрив своїми крильми від дій країни-терористки", "Як боляче. Країна дикунів Росія — знову вдарила в саме болюче! Країна проклята і Богом і багатьма народами! Гнати з цивілізованого світу!!! Які змагання? Які фестивалі??? Гидко, аморально!" — висловилися підписники Камалії в коментарях під її відео.

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

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