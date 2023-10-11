Сотни людей с цветами: в центре Киева прощаются с Ниной Матвиенко

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Игорь Кузнецов

8 октября ушла из жизни Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. Сегодня сотни людей в Киеве пришли попрощаться с легендой украинской сцены.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Прощание с Ниной Матвиенко началось в Свято-Феодосийском монастыре Киева на улице Лаврская еще вчера. В главном храме прошло всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Ниной Матвиенко в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Танцор Амадор Лопес пришел провести в последний путь певицу. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Певец Дмитрий Монатик с женой пришли провести в последний путь певицу. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Дочь Нины Матвиенко, Тоня. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дочь Нины Матвиенко, Тоня, с мужем Арсеном Мирзояном. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Утром украинцы собрались возле Национальной Филармонии, чтобы провести в последний путь певицу. Среди присутствующих мэр Киева Виталий Кличко.

Дочь певицы, Тоня, сказала, что мама просила, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбнулись и вспомнили что-то хорошее о ней. Тоня добавила, что чувствует присутствие мамы и радуется, что останутся ее песни, которые будут памятью об артистке.

Причины смерти семья не назвала, поблагодарили всех, что пришли и будут помнить Нину Матвиенко.

Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985 — народной артистки Украины. В 2006 году Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

Никаких подробностей о том, как и когда певица умерла неизвестно. Пост о смерти матери певица Тоня Матвиенко опубликовала утром 8 октября. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

Напомним, Тоня Матвиенко выпустила песню, которую не успела подарить своей маме.

Ранее внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка.