Сотни людей с цветами: в центре Киева прощаются с Ниной Матвиенко
8 октября ушла из жизни Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. Сегодня сотни людей в Киеве пришли попрощаться с легендой украинской сцены.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Прощание со звездой украинской сцены
Прощание с Ниной Матвиенко началось в Свято-Феодосийском монастыре Киева на улице Лаврская еще вчера. В главном храме прошло всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.
Утром украинцы собрались возле Национальной Филармонии, чтобы провести в последний путь певицу. Среди присутствующих мэр Киева Виталий Кличко.
Дочь певицы, Тоня, сказала, что мама просила, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбнулись и вспомнили что-то хорошее о ней. Тоня добавила, что чувствует присутствие мамы и радуется, что останутся ее песни, которые будут памятью об артистке.
Причины смерти семья не назвала, поблагодарили всех, что пришли и будут помнить Нину Матвиенко.
Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985 — народной артистки Украины. В 2006 году Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.
Никаких подробностей о том, как и когда певица умерла неизвестно. Пост о смерти матери певица Тоня Матвиенко опубликовала утром 8 октября. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.
Напомним, Тоня Матвиенко выпустила песню, которую не успела подарить своей маме.
Ранее внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка.