Соцсети Винника "ожили": что написал менеджмент артиста

Певец Олег Винник. Фото: Google

Около полутора лет певец Олег Винник не появлялся в медийном пространстве. После недавнего интервью имя 49-летнего артиста все чаще появляется в интернете. А теперь опубликован первый за долгое время пост от Винника.

От доступен в соцсетях певца.

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Возвращение Винника

Во время войны он сделал буквально несколько сообщений. В апреле этого года на страницах Олега в соцсетях исчезли все фото и публикации. И только сейчас появился первый пост.

Менеджмент артиста объявил о том, что поклонники Винника могут вернуть билеты на его концерты, которые должны были состояться еще осенью 2021 года.

Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Накануне друг Винника, музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский, сообщил, что Олег не имеет никакого отношения к своим страницам в соцсетях. Члены его команды сменили пароли, удалили все фото и ведут страницы самостоятельно.

Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Реакция соцсетей

Большинство подписчиков Винника выразили свое возмущение о финансовой составляющей первого поста артиста за длительное время. Некоторые даже предположили, что страницу Олега взломали.

Люди, опомнитесь, какая взломанная страница? Чувак выехал из страны, просидел в Германии, как крыса, а теперь ему нужно снова на сцену, потому что сожрал все деньги за 1,5 года. Если бы страницу взломали, можно сделать новую и написать всем звездам шоубиза, в чем проблема? Все репостят в сториз, и люди возвращаются на новую страницу!

Спустя два года можно получить деньги? А до этого где они были?

Жалею, что мечта попасть на концерт так и не сбылась через два года.

Напомним, ранее мы писали, почему Олег Винник не дает благотворительных концертов. Также мы рассказывали, что Олег Винник признался, как он уехал из Украины после 24 февраля.