"Трішечки гірше, ніж тиждень тому": Олег Винник відверто розповів про хворобу

Співак Олег Винник. Фото: Google

Останні кілька місяців блогери та деякі знаменитості обговорювали здоров’я співака Олега Винника. Деякі з них посилались на власні джерела, які заявляли про онкологію артиста та його лікування в одній з клінік Берліну. Весь цей час Винник мовчав і тільки зараз дав перше велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни. В ньому Олег прокоментував чутки про рак та розповів про стан свого здоров’я.

Відео доступне на YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки.

Читайте також:

Олег Винник про здоров’я

49-річний співак спростував чутки про онкологію, хоча назвати точний діагноз відмовився.

"Сьогодні (стан здоров'я. — Ред.) трішечки гірше, ніж було тиждень тому. Буду відвертим. Цією хворобою в Німеччині хворіють 2% з 86 млн людей, тобто 176 тисяч. Слава богу, вона вже сьогодні не є такою страшною і не є летальною. Трохи раніше, якщо людина не зверталася до лікаря, вона через деякий час, в моєму випадку за рік, залишалася у візку", — зізнався Олег.

Перші симптоми Винник відчув під час одного зі своїх турів. За словами Олега, він не знав, що це таке. А коли дізнався — не розповідав публічно. Підтримувати себе у формі, окрім лікарів, Виннику допомагають кохана людина та гумор.

В інтерв’ю Олег зізнався, що ця хвороба також і в близького друга Винника, його начальника охорони Русіка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як та коли Олег Винник виїхав за кордон. Також ми розповідали, чому Олег Винник мовчить у соцмережах.