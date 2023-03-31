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Спецвыпуски "Лиги Смеха. Волонтерский десант" не будет вести один из ведущих: кто именно и почему

31 марта 2023 14:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумены Евгений Кошевой и Виктор Розовый
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в следующую пятницу, 7 апреля, состоится телепремьера спецвыпусков юмористического проекта "Лига Смеха", получивших название "Волонтерский десант". По словам создателей, зрителей ждет юмор "на времени". Впрочем, один из ведущих не сможет приобщиться к съемкам.

Об этом сообщил телеканал "ТЕТ".

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Подробности

Ранее ведущими спецвыпусков были заявлены актеры студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Виктор Розовый. Впрочем, Виктор все же не сможет поучаствовать в проекте. С начала полномасштабной войны фронтмен юмористической команды "Загорецкая Людмила Степановна" отправился защищать Украину. Сейчас он активно участвует в боевых действиях против оккупантов.

"К сожалению, Виктор не сможет приобщиться к съемкам новых спецвыпусков, ведь рашистов нельзя оставлять без присмотра. Слава Украине!", — прокомментировал Евгений Кошевой.

Виктор Розовый

Тренерами новых спецвыпусков стали Александр Пикалов, Станислав Боклан, Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Гарик Бирча, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский и Юрий Ткач. Судьи будут оценивать выступления команд, а также выйдут на сцену вместе с участниками в одном из конкурсов.

"Лига Смеха. Волонтерский десант" — это не только юмористический проект, который поможет украинцам отвлечься и выдохнуть, но и гуманитарная волонтерская акция с конкретной целью. С начала полномасштабного вторжения участники "Лиги Смеха" активно волонтерят: помогают ВСУ, пострадавшим от войны людям, разбирают завалы, проводят благотворительные акции. Теперь "лигасмешники" смогут объединить свою юмористическую и волонтерскую деятельность.

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская прокомментировала гибель на фронте участника "Лиги смеха" Романа Иваненко. Артистка была его тренером на проекте. Также мы рассказывали, что новое кулинарное телешоу с певицей Олей Поляковой повлекло за собой неоднозначную реакцию в соцсетях.

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