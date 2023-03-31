Спецвипуски "Ліги Сміху. Волонтерський десант" не вестиме один з ведучих: хто саме та чому

Шоумени Євген Кошовий і Віктор Розовий

Вже наступної п’ятниці, 7 квітня, відбудеться телепремʼєра спецвипусків гумористичного проєкту "Ліга Сміху", які отримали назву "Волонтерський десант". За словами творців, на глядачів чекає гумор "на часі". Втім, один з ведучих не зможе долучитися до зйомок.

Про це повідомив телеканал "ТЕТ".

Подробиці

Раніше ведучими спецвипусків було заявлено актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового та Віктора Розового. Втім, Віктор усе ж таки не зможе взяти участь в проєкті. Від початку повномасштабної війни фронтмен гумористичної команди "Загорецька Людмила Степанівна" пішов захищати Україну. Зараз він бере активну участь у бойових діях проти окупантів.

"На жаль, Віктор не зможе долучитися до знімань нових спецвипусків, адже рашистів не можна залишати без нагляду. Слава Україн!", — прокоментував Євген Кошовий.

Віктор Розовий

Тренерами нових спецвипусків стали Олександр Пікалов, Станіслав Боклан, Андрій Бєдняков, Володимир Дантес, Гарік Бірча, Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський та Юрій Ткач. Судді оцінюватимуть виступи команд, а також вийдуть на сцену разом з учасниками в одному з конкурсів.

"Ліга Сміху. Волонтерський десант" — це не тільки гумористичний проєкт, який допоможе українцям відволіктися та видихнути, а ще й гуманітарна волонтерська акція з конкретною ціллю. Від початку повномасштабного вторгнення учасники "Ліги Сміху" активно волонтерять: допомагають ЗСУ, постраждалим від війни людям, розбирають завали, проводять благодійні акції. Тепер "лігасмішники" зможуть поєднати свою гумористичну та волонтерську діяльність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Артистка була його тренеркою на проєкті. Також ми розповідали, що нове кулінарне телешоу зі співачкою Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах.