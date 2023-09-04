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Певица Alyosha вернулась в Украину и рассказала о планах

4 сентября 2023 12:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица Alyosha вернулась в Украину и рассказала о планах
Певица Alyosha с детьми. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Alyosha после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала с детьми в США. На днях звезда вернулась домой и даже поделилась планами на будущее.

Об этом Alyosha рассказала в своем Instagram.

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Счастлива быть дома

В США певица вела активную благотворительную деятельность. Она принимала участие в концертах и акциях в поддержку ВСУ.

 

Певица Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

"Мы с детьми уже вернулись на Родную землю! Счастливы быть дома! Так что я погружаюсь с головой в творчество и скоро буду радовать новыми песнями", — рассказала артистка.

По словам певицы, сегодня состоится презентация ее благотворительной песни, средства от скачиваний и прослушиваний трека пойдут в поддержку украинских военных.

Певица Alyosha ранее сделала эмоциональный пост, в котором обратилась к тем, кто ее осуждает за выезд за границу после начала полномасштабного вторжения. Но артистка уже через несколько дней решила извиниться перед поклонниками, если ее слова могли причинить им боль.

Артистка вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей воспитывает 10-летнего Романа, 7-летнего Марка и 2-летнюю Марусю.

Напомним, Alyosha принесла извинения за свой эмоциональный пост о выезде за границу.

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