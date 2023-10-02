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Певица Alyosha с сыновьями присоединилась к озеленению Киева

2 октября 2023 14:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица ALYOSHA с сыновьями присоединилась к озеленению Киева
Певица Alyosha с сыновьями поработала над озеленением столицы. Фото: менеджмент проекта
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Концертный зал ATLAS провел эко-мероприятие по высадке декоративного винограда. К озеленению приобщились известные украинские артисты, блогеры и медийные личности, среди которых: певица Alyosha со своими сыновьями, КилимМен из группы Kalush Orchestra и другие.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Команда концертной площадки решила присоединиться к городской эко-инициативе #МістоЖивихСтін, пропагандирующей вертикальное озеленение.

 

Певица Alyosha с сыновьями. Фото: менеджмент проекта.
Певица Alyosha с сыновьями. Фото: менеджмент проекта

 

Певица Alyosha с сыновьями. Фото: менеджмент проекта.
Певица Alyosha с сыновьями. Фото: менеджмент проекта

 

Украинские звезды вышли на эко-инициативу. Фото: менеджмент проекта.
Украинские звезды вышли на эко-инициативу. Фото: менеджмент проекта

"Мы всегда поддерживаем социально-экологические проекты, ведь считаем, что это наша обязанность заботиться о нашей земле и окружающей среде. Благодарен Atlas за их экоинициативу и возможность приобщиться к озеленению", — комментирует КилимМен.

Растение декоративное, подходит для вертикального озеленения в нашем климате. Быстро растет (ежегодный прирост побегов составляет 1-3 метра). К тому же недорогое, средняя цена ростка — 80 гривен.

"Місто живих стін" — инициатива Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в рамках которой было высажено почти 1000 ростков винограда Вичи во всех районах города Киева.

Ранее певица Alyosha вернулась в Украину и рассказала о планах.

Напомним, Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины.

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