Певица Ассоль сменила псевдоним и выпустила патриотический трек

Певица SWOIIA. Фото: instagram.com/swoiia/

Певица Екатерина Гуменюк, ранее имевшая псевдоним Ассоль, сменила сценическое имя и выпустила новый трек. Теперь звезда известна как SWOIIA.

Об этом стало известно из ее Instagram.

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Гимн-манифест сильных украинских женщин

Певица выпустила дебютную композицию под новым псевдонимом. Новый трек под названием "Сестра" демонстрирует восхищение невероятными и сильными украинскими женщинами, готовыми отдать свою жизнь за страну,

"Сестра" — это гимн-манифест сильных украинских женщин, которые день за днем идут по жизни и демонстрируют всему миру свою мощь и женственность, которая, как оказалось, может быть просто стальной. О женщинах, которые готовы отдать свою жизнь за страну, но могут и умеют любить. Я хочу напомнить украинским женщинам о том, какая невероятная сила в крови каждой из нас! И какой образец для всего мира сейчас украинские женщины!", — написала о новой работе артистка.

В видеоработе, режиссером которой стал Виктор Скуратовский, певица рассказала историю современных украинских женщин. В клипе снялись украинские женщины: эксвоеннослужащая и сексолог Анастасия Матюшевская, военная бухгалтер Яна Сергатюк, волонтер Наталья Феночко, шьющая одежду для военных, парамедик Екатерина Галушка и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко.

Новый трек певицы оценили ее фоловеры, среди которых рэпер Потап, прокомментировав сообщение: "Очень красиво!"

Напомним, Килиммен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

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