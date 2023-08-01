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Певица Эрика Баду обвинила Бейонсе в плагиате

1 августа 2023 14:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица Эрика Баду обвинила Бейонсе в плагиате
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Эрика Баду намекнула, что Бейонсе копирует ее стиль. Речь идет об образе из турне жены Джей-Зи.

Об этом Баду рассказала в своих социальных сетях.

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Легенда R&B сказала, что она повлияла на стиль Бейонсе, опубликовав фотографию певицы во время ее последнего тура в Ист-Рутерфорде, Нью-Джерси.

"Хммм", — подписала она фотографию наряда Бейонсе, на которой был эффектный цилиндр, прежде чем опубликовать фотографию, на которой она одета во что-то подобное, написав: "Кажется, я стилист для всех".

На обеих фото артистки позируют в схожих шляпах и образах.

Интересно, что Бейонсе недавно вспомнила Баду в ремиксе на ее песню Break My Soul, вместе с другими легендами, такими как Лорин Хилл, Роберта Флэк, Келли Роуленд и Лиззо.

Сейчас Бейонсе находится в туре в поддержку своего седьмого студийного альбома, который в этом году принес ей четыре новые премии "Грэмми". 12 июля она начала часть своего тура по США с концерта в Филадельфии. Североамериканское турне будет включать остановки в Нэшвилле, Атланте, Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Торонто, Чикаго, Вашингтоне, ее родном Хьюстоне и т.д. Тур Бейонсе завершится в Новом Орлеане 27 сентября.

Напомним, американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Ранее стало известно, что Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью 53 тысячи долларов.

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