Співачка Еріка Баду звинуватила Бейонсе у плагіаті

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Еріка Баду натякнула, що Бейонсе копіює її стиль. Мова йде про образ із турне дружини Джей-Зі.

Про це Баду розповіла у своїх соціальних мережах.

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Легенда R&B сказала, що вона вплинула на стиль Бей, опублікувавши фотографію співачки під час її останнього туру в Іст-Рутерфорді, Нью-Джерсі.

"Хммм", — підписала вона фотографію вбрання Бей, на якій був ефектний циліндр, перш ніж опублікувати фотографію, на якій вона одягнена в щось подібне, написавши: "Здається, я стиліст для всіх".

На обох фото артистки позують у схожих капелюхах і образах.

Цікаво, що Бейонсе нещодавно згадала Баду в реміксі на її пісню Break My Soul, згадуючи її разом з іншими легендами, такими як Лорін Гілл, Роберта Флек, Келлі Роуленд і Ліззо.

Зараз Бейонсе перебуває в турі на підтримку свого сьомого студійного альбому, який цього року приніс їй чотири нові премії "Греммі". 12 липня вона розпочала частину свого туру по США з концерту у Філадельфії. Північноамериканське турне включатиме зупинки в Нешвіллі, Атланті, Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Торонто, Чикаго, Вашингтоні, її рідному Х’юстоні тощо. Тур Бейонсе завершиться в Новому Орлеані 27 вересня.

Нагадаємо, американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Раніше стало відомо, що Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.