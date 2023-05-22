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Певица, которая показывала работу ПВО, после визита в СБУ запела на украинском

22 мая 2023 13:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица, которая показывала работу ПВО, после визита в СБУ запела на украинском
Блогерша и певица Инна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Блогерша и певица Инна Воронова после визита в СБУ спела на украинском языке. Впрочем, в жизни она так и продолжает общаться на русском. Пользователи соцсетей обвинили ее в двойных стандартах.

Новини.LIVE расскажет подробнее.

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После того как Воронова показала работу ПВО, она извинилась перед украинцами на русском языке. Впоследствии, записала еще одно видео уже в СБУ на украинском. Впрочем, у себя на страницах это блогерша не стала держать: удалила извинения. И опубликовала фрагмент своей украиноязычной песни, которую закрепила в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В комментариях украинцы, большинство из которых узнали о Вороновой только благодаря скандальному видео с работой ПВО, высмеяли подобную инициативу начинающей певицы.

  • Визит в СБУ хорошо работает. СБУ могут когда хотят
  • Так, а где прощение делось?
  • Инна, хорошая постановка из СБУ! А я уже почти поверил

Это не первая украиноязычная песня в репертуаре Вороновой. Впрочем, на своих редких выступлениях Инна общается с гостями на русском. А в начале мая вообще презентовала композицию на иностранном языке, чем возмутила украинцев.

Инна Воронова представила русскоязычную песню. Скриншот: Instagram/voronova.official

Кто такая Воронова

Певица и блогерша является женой бизнесмена Юрия Чернецкого, которого арестовали за сбыт наркотиков в августе прошлого года. Воронова стала известна после того, как объявила сбор 4 млн гривен на залог мужу. Сейчас певица и блогерша разводится с Чернецким и планирует, по ее словам, строить жизнь без его участия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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