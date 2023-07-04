Певица, которой чуть не выбили глаза на концерте, вышла на сцену в защитных очках

Певица, которой чуть не выбили глаз на концерте, вышла на сцену в защитных очках
Певица Bebe Rexha, в которую фанат швырнул телефон во время недавнего концерта, продемонстрировала новый аксессуар. Звезда вышла на сцену в пластиковых очках.
Об этом пишет PageSix.
Меры предосторожности
Номинантка премии Grammy Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения зрителя. Артистка вышла на сцену в то время, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол. Артистку забрали в больницу, где ей наложили несколько швов. На недавнем концерте в Лас-Вегасе звезда появилась в синих пластиковых защитных очках.
После инцидента, когда виновник был арестован, он рассказал, что бросил телефон в артистку, потому что это ему показалось веселым и он хотел увидеть, попадет ли в нее.
Это не первый случай, когда артисты страдают на сцене. Недавно исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестный мужчина посреди концерта.
Певец Чарли Пут настолько возмутился ситуацией, что призвал в своих социальных сетях перестать набрасываться на его коллег.
"Этот тренд, когда швыряют вещи в исполнителей, этому надо положить конец. (Bebe, Ava, AND NOW Kelsea Ballerini…) — это неуважение и очень опасно. Пожалуйста, просто наслаждайтесь музыкой, я умоляю вас", — написал Пут.
Напомним, певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.
Певица Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью в 53 тысячи долларов.