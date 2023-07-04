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Певица, которой чуть не выбили глаз на концерте, вышла на сцену в защитных очках

4 июля 2023 20:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица, которой чуть не выбили глаза на концерте, вышла на сцену в защитных очках
Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Bebe Rexha, в которую фанат швырнул телефон во время недавнего концерта, продемонстрировала новый аксессуар. Звезда вышла на сцену в пластиковых очках.

Об этом пишет PageSix.

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Меры предосторожности

Номинантка премии Grammy Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения зрителя. Артистка вышла на сцену в то время, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол. Артистку забрали в больницу, где ей наложили несколько швов. На недавнем концерте в Лас-Вегасе звезда появилась в синих пластиковых защитных очках.

 

Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

 

Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

 

После инцидента, когда виновник был арестован, он рассказал, что бросил телефон в артистку, потому что это ему показалось веселым и он хотел увидеть, попадет ли в нее.

Это не первый случай, когда артисты страдают на сцене. Недавно исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестный мужчина посреди концерта.

Певец Чарли Пут настолько возмутился ситуацией, что призвал в своих социальных сетях перестать набрасываться на его коллег.

"Этот тренд, когда швыряют вещи в исполнителей, этому надо положить конец. (Bebe, Ava, AND NOW Kelsea Ballerini…) — это неуважение и очень опасно. Пожалуйста, просто наслаждайтесь музыкой, я умоляю вас", — написал Пут.

 

Певец Чарли Пут призвал просто слушать музыку и не нападать на его коллег. Фото: Twitter.com/charlieputh

Напомним, певица Тайлор Свифт испугала поклонников во время концерта. Звезда случайно проглотила насекомое.

Певица Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью в 53 тысячи долларов.

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