Певица, которой чуть не выбили глаза на концерте, вышла на сцену в защитных очках

Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/

Певица Bebe Rexha, в которую фанат швырнул телефон во время недавнего концерта, продемонстрировала новый аксессуар. Звезда вышла на сцену в пластиковых очках.

Об этом пишет PageSix.

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Меры предосторожности

Номинантка премии Grammy Bebe Rexha во время выступления в Нью-Йорке пострадала от нападения зрителя. Артистка вышла на сцену в то время, когда фанат бросил в нее мобильный телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол. Артистку забрали в больницу, где ей наложили несколько швов. На недавнем концерте в Лас-Вегасе звезда появилась в синих пластиковых защитных очках.

Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

Певица Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

После инцидента, когда виновник был арестован, он рассказал, что бросил телефон в артистку, потому что это ему показалось веселым и он хотел увидеть, попадет ли в нее.

Это не первый случай, когда артисты страдают на сцене. Недавно исполнительницу Ava Max ударил по лицу неизвестный мужчина посреди концерта.

Певец Чарли Пут настолько возмутился ситуацией, что призвал в своих социальных сетях перестать набрасываться на его коллег.

"Этот тренд, когда швыряют вещи в исполнителей, этому надо положить конец. (Bebe, Ava, AND NOW Kelsea Ballerini…) — это неуважение и очень опасно. Пожалуйста, просто наслаждайтесь музыкой, я умоляю вас", — написал Пут.

Певец Чарли Пут призвал просто слушать музыку и не нападать на его коллег. Фото: Twitter.com/charlieputh

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