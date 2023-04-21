Певица KOLA презентовала видео, сделанное с помощью искусственного интеллекта

Певица KOLA (Анастасия Прудиус). Фото: менеджмент артистки

Пятница — традиционный день премьер у многих музыкантов. Своих поклонников релизом новой композиции "Інші ми" порадовала и певица KOLA.

Видео на нее доступно на YouTube-канале исполнительницы.

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О новой песне

По словам Анастасии (настоящее имя KOLA), композиция "Інші ми" призывает ценить то хорошее, что происходит на протяжении жизненного пути, быть благодарным судьбе за людей, с которыми возникает желание строить планы, смотреть с надеждой в будущее.

Впервые в карьере KOLA и команда при работе над видео привлекли искусственный интеллект.

"Сегодня мы ценим друг друга и не разбрасываемся словами, как раньше, потому что каждое слово — это оружие. Вообще, мир стал другим сегодня, всю жизнь переходит в какую-то виртуальную реальность, кстати, именно поэтому мы и использовали искусственный интеллект в видео, потому что раньше даже представить не могли о таком. Изменилось все, не только люди, но самое главное — это не потерять себя в водовороте событий, оставаться хорошим человеком, контролировать эмоции, развиваться и не забывать о реальной жизни, откладывать чаще телефон и проводить больше времени с родными", – прокомментировала премьеру певица.

В комментариях под видео поклонники певицы оставили немало приятных сообщений KOLA и ее команде.

Трогательно и до мурашек. Слова такие настоящие, а музыка на припевах в самое сердечко

Моя любимая KOLA, большое спасибо за ваше сердце, а еще всем, кто создавал это видео. Талантливая работа

Это просто невероятно! С утра песня на повторе… Снова передаете все чувства, эмоции, мысли. Совершенно другие были, другие стали.

Напомним, ранее мы писали, что молодые украинские исполнители KOLA и YAKTAK представили совместный танцевальный трек "Порічка". Также мы рассказывали, какое место прогнозируют букмекеры Украины на "Евровидении-2023".