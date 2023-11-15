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Певица KOLA в новом клипе бросила вызов гравитации

15 ноября 2023 15:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица KOLA в новом клипе бросила вызов гравитации
Певица KOLA. Фото: менеджмент артистки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица KOLA порадовала своих поклонников новой ритмической композицией "Бути простим". В песне и видеоработе на нее артистка акцентирует внимание на простых, но действительно важных вещах.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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KOLA призывает меньше уделять внимания материальным ценностям и больше сконцентрироваться на эмоциях, чувствах, жить каждым днем. Сегодня мы формируем воспоминания, которые будут греть нас в будущем, и это единственное, что невозможно отобрать у человека, поэтому стоит ценить и наполняться положительными эмоциями.

 

"Я неоднократно говорила в интервью, что с началом полномасштабного вторжения полностью пересмотрела свои приоритеты и изменила их. Эта песня о том, что чувства и эмоции намного важнее каких-то ценных вещей. Полагаю, сейчас стоит думать больше о духовном наполнении, чем о чем-то материальном. К тому же вещи со временем теряют свою стоимость, а воспоминания о счастливых моментах жизни сохраняются навсегда", — прокомментировала премьеру артистка.

KOLA пропагандирует простоту своим сценическим образом в общении с поклонниками и выражении эмоций. Еще до выхода песни "Бути простим" Настя призвала в первую очередь думать о людях, их чувствах, заботиться друг о друге, в целом ценить жизнь и обо всем, что есть сейчас и что так легко можно потерять в сегодняшних реалиях. В клипе по сюжету все вокруг певицы замирает, и она "летает" над городом, наблюдая будто простые будничные моменты, те приятные дела, из которых состоит жизнь.

Напомним, Diana Gloster представила новый трек "Тело".

Ранее группу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали эмоциональный клип.

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