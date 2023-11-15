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Співачка KOLA у новому кліпі кинула виклик гравітації

15 листопада 2023 15:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка KOLA у новому кліпі кинула виклик гравітації
Співачка KOLA. Фото: менеджмент артистки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка KOLA порадувала своїх шанувальників новою ритмічною композицією "Бути простим". У пісні та відеороботі на неї артистка кцентує на простих, але дійсно важливих речах.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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KOLA закликає менше приділяти увагу матеріальним цінностям та більше концентруватися на емоціях, почуттях, жити кожним днем. Адже сьогодні ми формуємо спогади, які грітимуть нас у майбутньому, і це єдине, що неможливо відібрати у людини, тому варто цінувати і наповнюватися позитивними емоціями.

 

"Я неодноразово казала в інтерв'ю, що з початком повномасштабного вторгнення повністю переглянула свої пріоритети та змінила їх. Ця пісня про те, що почуття та емоції набагато важливіше за якісь коштовні речі. Вважаю, зараз варто думати більше про духовне наповнення, ніж про щось матеріальне. До того ж речі з часом втрачають свою вартість, а спогади про щасливі моменти життя зберігаються назавжди", — прокоментувала прем’єру артистка.

KOLA пропагує простоту своїм сценічним образом, у спілкуванні з шанувальниками та вираженні емоцій. Ще до виходу пісні "Бути простим" Настя закликала в першу чергу думати про людей, їхні почуття, піклуватися одне про одного, загалом цінувати життя та все, що є навколо зараз і що так легко можна втратити у сьогоднішніх реаліях. У кліпі за сюжетом все навколо співачки завмирає, і вона "літає" над містом, спостерігаючи ніби прості буденні моменти, ті приємні справи, з яких складається життя.

Нагадаємо, Diana Gloster презентувала новий трек "Тіло".

Раніше гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентували емоційний кліп.

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