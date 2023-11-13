Забудьте про стереотипи: Diana Gloster презентувала новий трек Тіло

Співачка Diana Gloster. Фото: менеджмент артистки

Українська співачка Diana Gloster презентувала нову пісню "Тіло". Артистка підтримала жінок у самосприйнятті, особливо в моменти, коли вони сумніваються у собі або відчувають вплив стереотипів, нав‘язаних суспільством.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Пісня "Тіло" — про стосунки зі своїм фізичним тілом, яке дається на все життя: з ним відбуваються трансформації протягом років, воно витримує велику кількість стресу через обставини та події, що відбуваються з людиною. В умовах сучасного світу особливо важливими є збереження нашої самосвідомості та ставлення до власного фізичного самопочуття. Тому основним з меседжів пісні є те, що кожна жінка красива й цінна, незалежно від зовнішніх параметрів та стандартів краси.

"У жінок завжди дуже багато претензій до свого тіла, тому цією піснею я хотіла б нагадати, що треба любити його більше, бути уважнішим до нього, приймати його і робити все для того, аби воно було здоровим, і щоб воно було якраз тим храмом, тією домівкою душі, за допомогою якої можна реалізовувати свої мрії, досягати цілей і бути щасливою людиною. Справа не в тому, які у тебе параметри чи вага, як ти одягаєшся чи виглядаєш, справа лише в тому, яку енергію і посил ти несеш іншим людям, як ти себе відчуваєш і як бачиш цей світ. Це найважливіше", — коментує Diana Gloster.

Композиція "Тіло" — це музичне послання, яке має надихнути жінок усього світу на повагу до себе, свого тіла та одна до одної.

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