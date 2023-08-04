Співачка Lizzo втратила більше ста тисяч фанатів після скандальних звинувачень

Певица Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Певица Lizzo потеряла значительное количество подписчиков в Instagram из-за обвинений в домагательствах и оскарблении. Звезда начинает ощущать последствия скандала.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

На 35-летнюю Lizzo подали в суд трое ее бывших танцовщиц, обвиняя артистку в домогательствах, дискриминации и создании враждебной рабочей атмосферы.

Lizzo потеряла 123 489 подписчиков в Instagram после этого, и теперь у нее 13,4 миллиона подписчиков.

Только за один день количество подписчиков певицы уменьшилось на 88 885 человек. В Twitter/X Lizzo потеряла более 14 000 подписчиков после того, как во вторник, 1 августа, в Калифорнии был подан иск.

Звезду обвинили в бодишейминге, хотя раньше вместе с пропагандой бодипозитива, Lizzo активно заявляла о двойных стандартах, связанных с женщинами в этой индустрии.

Во время разговора с Glamour Lizzo выразила разочарование, когда люди используют слово "смелая", чтобы описать уверенность, которую она излучает.

"Когда люди смотрят на мое тело и говорят: "Боже мой, она так смела", — это похоже на "Нет, нет". "Я просто в порядке. Я просто я. Я просто сексуальная", — говорит артистка.

Затем она вспомнила, как могут существовать двойные стандарты в отношении других женщин в зависимости от типа их фигуры.

"Если бы вы увидели Энн Хэтэуэй в бикини на рекламном щите, вы бы не назвали ее смелой. Я просто думаю, что есть двойные стандарты, когда речь идет о женщинах", — добавила Lizzo.

В интервью Vanity Fair в 2022 году Lizzo добавила, что ее красочные сценические наряды также помогают ей заявить о себе.

"Я хотела походить на танцовщицу, и в моих глазах это было чем-то политическим и феминистическим, чтобы я, танцовщица с полной фигурой, носила трико и была олимпийкой в силе, выносливости и гибкости", — рассказала певица.

В 2022 году зрители похвалили Lizzo за ее новаторский реалити-сериал о том, как она пытается собрать команду резервных танцоров, больше похожих на нее, чем на обычных стройных танцоров, которых нанимают другие музыканты.

"Мне нужны были большие девушки больше, чем телевизионное шоу. Я однажды сказала: мне нужно устроить телевизионное шоу, чтобы привлечь внимание к этому", — рассказала она на фестивале SXSW в начале этого месяца.

Сериал получил широкое признание критиков и награду "Эмми" в номинации "Лучшая режиссура" для реалити-программы.

Ранее суд вынес решение по громкому делу оскароносного Кевина Спейси.

Напомним, лауреат премии "Оскар" подтвердила абьюз со стороны реперши Lizzo.