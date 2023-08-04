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Співачка Lizzo втратила більше ста тисяч фанатів після скандальних звинувачень

4 серпня 2023 18:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка Lizzo втратила більше ста тисяч фанатів після скандальних звинувачень
Співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Lizzo втратила значну кількість підписників в Instagram через звинувачення в домаганнях і образі тіла. Зірка починає відчувати наслідки скандалу.

Про це пише Daily Mail.

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На 35-річну Lizzo подали до суду троє її колишніх танцюристок, звинувачуючи артистку в домаганнях, дискримінації та створенні ворожої робочої атмосфери.

Lizzo втратила 123 489 підписників в Instagram після цього, і тепер у неї 13,4 мільйона підписників.

Лише за один день кількість підписників співачки зменшилася на 88 885 осіб. У Twitter/X Lizzo втратила понад 14 000 підписників після того, як у вівторок, 1 серпня, у Каліфорнії було подано позов.

Зірку звинуватили у бодішеймінгу, хоча раніше разом з пропагуванням бодіпозитиву, Lizzo активно заявляла про подвійні стандарти, прив’язані до жінок у цій індустрії.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Під час розмови з Glamour Lizzo висловила розчарування, коли люди використовують слово "сміливий", щоб описати впевненість, яку вона випромінює.

"Коли люди дивляться на моє тіло і кажуть: "Боже мій, вона така смілива", — це схоже на "Ні, ні". "Я просто в порядку. Я просто я. Я просто сексуальна", — говорить артистка.

Потім вона згадала, як можуть існувати подвійні стандарти щодо інших жінок залежно від типу їхньої фігури.

"Якби ви побачили Енн Хетевей у бікіні на рекламному щиті, ви б не назвали її сміливою. Я просто думаю, що є подвійні стандарти, коли мова йде про жінок", — додала Lizzo.

В інтерв’ю Vanity Fair у 2022 році Lizzo додала, що її барвисті сценічні вбрання також допомагають їй заявити про себе.

"Я хотіла бути схожою на танцівницю, і в моїх очах це було чимось політичним і феміністичним, щоб я, танцівниця з повною фігурою, носила трико та була олімпійкою у силі, витривалості та гнучкість", — розповіла співачка.

У 2022 році глядачі похвалили Lizzo за її новаторський реаліті-серіал про те, як вона намагається зібрати команду резервних танцюристів, які більше схожі на неї, ніж на звичайних струнких танцюристів, яких наймають інші музиканти.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

"Мені потрібні були великі дівчата більше, ніж телевізійне шоу. Я одного разу сказала: мені потрібно влаштувати телевізійне шоу, щоб привернути увагу до цього", — розповіла вона на фестивалі SXSW на початку цього місяця.

Серіал отримав широке визнання критиків і нагороду "Еммі" у номінації "Краща режисура" для реаліті-програми.

Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo.

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