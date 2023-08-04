Співачка Lizzo втратила більше ста тисяч фанатів після скандальних звинувачень

Співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Співачка Lizzo втратила значну кількість підписників в Instagram через звинувачення в домаганнях і образі тіла. Зірка починає відчувати наслідки скандалу.

Про це пише Daily Mail.

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На 35-річну Lizzo подали до суду троє її колишніх танцюристок, звинувачуючи артистку в домаганнях, дискримінації та створенні ворожої робочої атмосфери.

Lizzo втратила 123 489 підписників в Instagram після цього, і тепер у неї 13,4 мільйона підписників.

Лише за один день кількість підписників співачки зменшилася на 88 885 осіб. У Twitter/X Lizzo втратила понад 14 000 підписників після того, як у вівторок, 1 серпня, у Каліфорнії було подано позов.

Зірку звинуватили у бодішеймінгу, хоча раніше разом з пропагуванням бодіпозитиву, Lizzo активно заявляла про подвійні стандарти, прив’язані до жінок у цій індустрії.

Під час розмови з Glamour Lizzo висловила розчарування, коли люди використовують слово "сміливий", щоб описати впевненість, яку вона випромінює.

"Коли люди дивляться на моє тіло і кажуть: "Боже мій, вона така смілива", — це схоже на "Ні, ні". "Я просто в порядку. Я просто я. Я просто сексуальна", — говорить артистка.

Потім вона згадала, як можуть існувати подвійні стандарти щодо інших жінок залежно від типу їхньої фігури.

"Якби ви побачили Енн Хетевей у бікіні на рекламному щиті, ви б не назвали її сміливою. Я просто думаю, що є подвійні стандарти, коли мова йде про жінок", — додала Lizzo.

В інтерв’ю Vanity Fair у 2022 році Lizzo додала, що її барвисті сценічні вбрання також допомагають їй заявити про себе.

"Я хотіла бути схожою на танцівницю, і в моїх очах це було чимось політичним і феміністичним, щоб я, танцівниця з повною фігурою, носила трико та була олімпійкою у силі, витривалості та гнучкість", — розповіла співачка.

У 2022 році глядачі похвалили Lizzo за її новаторський реаліті-серіал про те, як вона намагається зібрати команду резервних танцюристів, які більше схожі на неї, ніж на звичайних струнких танцюристів, яких наймають інші музиканти.

"Мені потрібні були великі дівчата більше, ніж телевізійне шоу. Я одного разу сказала: мені потрібно влаштувати телевізійне шоу, щоб привернути увагу до цього", — розповіла вона на фестивалі SXSW на початку цього місяця.

Серіал отримав широке визнання критиків і нагороду "Еммі" у номінації "Краща режисура" для реаліті-програми.

Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo.