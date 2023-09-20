Певица MamaRika сделала уколы красоты
Певица MamaRika отважилась на уколы красоты. Звезда долго думала, и наконец отправилась к косметологу.
Об этом артистка рассказала в своем Instagram.
Процедуры красоты
По словам MamaRika, на одной генетике она уже "не выезжает". Звезда рассказала, что в ее возрасте, артистке 34, уже время для уколов красоты. Заявив, "мое тело, мое дело", артистка отправилась на биоревитализацию.
В клинику на процедуру с собой MamaRika взяла своего мужа, шоумена Сергея Середу.
"Было терпимо, я думала будет хуже. Будем делать курс", — прокомментировала визит MamaRika.
Певица пообещала обязательно поделиться с подписчиками результатами процедуры.
Биоревитализация является внутрикожным введением гиалуроновой кислоты. Процедура способна оказать быстрое омолаживающее действие и справляется с возрастными изменениями.
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