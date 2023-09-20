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Певица MamaRika сделала уколы красоты

20 сентября 2023 15:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица MamaRika сделала уколы красоты
Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица MamaRika отважилась на уколы красоты. Звезда долго думала, и наконец отправилась к косметологу.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

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По словам MamaRika, на одной генетике она уже "не выезжает". Звезда рассказала, что в ее возрасте, артистке 34, уже время для уколов красоты. Заявив, "мое тело, мое дело", артистка отправилась на биоревитализацию.

 

Певица MamaRika во время процедуры. Фото: instagram.com/mamarika_official/
Певица MamaRika во время процедуры. Фото: instagram.com/mamarika_official/

 

Певица MamaRika во время процедуры. Фото: instagram.com/mamarika_official/
Певица MamaRika во время процедуры. Фото: instagram.com/mamarika_official/

В клинику на процедуру с собой MamaRika взяла своего мужа, шоумена Сергея Середу.

"Было терпимо, я думала будет хуже. Будем делать курс", — прокомментировала визит MamaRika.

Певица пообещала обязательно поделиться с подписчиками результатами процедуры.

Биоревитализация является внутрикожным введением гиалуроновой кислоты. Процедура способна оказать быстрое омолаживающее действие и справляется с возрастными изменениями.

Напомним, Илона Гвоздева назначила дату операции и показала импланты.

Ранее Илона Гвоздева собралась увеличить грудь.

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