Певица MamaRika сделала уколы красоты

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika отважилась на уколы красоты. Звезда долго думала, и наконец отправилась к косметологу.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

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По словам MamaRika, на одной генетике она уже "не выезжает". Звезда рассказала, что в ее возрасте, артистке 34, уже время для уколов красоты. Заявив, "мое тело, мое дело", артистка отправилась на биоревитализацию.

Певица MamaRika во время процедуры. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika во время процедуры. Фото: instagram.com/mamarika_official/

В клинику на процедуру с собой MamaRika взяла своего мужа, шоумена Сергея Середу.

"Было терпимо, я думала будет хуже. Будем делать курс", — прокомментировала визит MamaRika.

Певица пообещала обязательно поделиться с подписчиками результатами процедуры.

Биоревитализация является внутрикожным введением гиалуроновой кислоты. Процедура способна оказать быстрое омолаживающее действие и справляется с возрастными изменениями.

Напомним, Илона Гвоздева назначила дату операции и показала импланты.

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