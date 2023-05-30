Певица Sia рассказала, что ей диагностировали аутизм
Певица Sia призналась, что ей диагностировали "расстройство аутистического спектра". Звезда рада, что тепер нашла объяснение тем вещам, которые усложняли ей жизнь.
Sia поделилась подробностями диагноза в подкасте Rob Has a Podcast.
47-летняя певица призналась, что ей было трудно взаимодействовать с другими людьми на протяжении всей своей жизни.
"Сейчас я в норме, я выздоравливаю и все такое — есть много разных нюансов. Я была такой в течение 45 лет... Чувствовала себя так, как будто мне нужно пойти надеть свой человеческий костюм. И только в последние два года я стала полностью самой собой", — рассказала артистка.
Расстройство аутистического спектра (РАС) — это нарушение нейропсихического развития, характеризующееся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий, первые признаки проявляется у детей до трех лет.
Певица отметила, что раньше предпочитала скрывать свои проблемы и особенности от окружающих. Теперь она изменила свое мнение, и ей стало гораздо легче.
"Никто никогда не сможет узнать и полюбить тебя, когда ты полон секретов и живешь в стыде. Когда мы, наконец, расскажем незнакомцам наши самые глубокие, мрачные, постыдные секреты, и все будут смеяться вместе с нами, мы впервые в жизни сможем не чувствовать себя отбросами общества. Впервые в нашей жизни почувствуем, что нас видят такими, какие мы есть на самом деле. И тогда мы сможем начать выходить в мир и просто действовать как люди с открытым сердцем и перестанем притворяться", — заявила артистка и добавила, что на протяжении почти 13 лет ведет трезвый образ жизни.
Напомним, в рамках промокампании нового сериала Fubar от стриминговой компании Netflix американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался относительно своего коллеги, Брюса Уиллиса. Из-за неизлечимой болезни тот завершил карьеру и почти не выходит из дома.
Ранее жена больного деменцией актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.