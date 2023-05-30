Певица Sia рассказала, что ей диагностировали аутизм

Певица Sia. Фото: instagram.com/sia__lovers_/

Певица Sia призналась, что ей диагностировали "расстройство аутистического спектра". Звезда рада, что тепер нашла объяснение тем вещам, которые усложняли ей жизнь.

Sia поделилась подробностями диагноза в подкасте Rob Has a Podcast.

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"Сейчас я в норме, я выздоравливаю и все такое — есть много разных нюансов. Я была такой в течение 45 лет... Чувствовала себя так, как будто мне нужно пойти надеть свой человеческий костюм. И только в последние два года я стала полностью самой собой", — рассказала артистка.

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это нарушение нейропсихического развития, характеризующееся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий, первые признаки проявляется у детей до трех лет.

Певица отметила, что раньше предпочитала скрывать свои проблемы и особенности от окружающих. Теперь она изменила свое мнение, и ей стало гораздо легче.

"Никто никогда не сможет узнать и полюбить тебя, когда ты полон секретов и живешь в стыде. Когда мы, наконец, расскажем незнакомцам наши самые глубокие, мрачные, постыдные секреты, и все будут смеяться вместе с нами, мы впервые в жизни сможем не чувствовать себя отбросами общества. Впервые в нашей жизни почувствуем, что нас видят такими, какие мы есть на самом деле. И тогда мы сможем начать выходить в мир и просто действовать как люди с открытым сердцем и перестанем притворяться", — заявила артистка и добавила, что на протяжении почти 13 лет ведет трезвый образ жизни.

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