Певица Sia сделала пластику и перестала скрывать лицо

Певица Sia. Фото: instagram.com/siamusic/

Певица Sia поразила редким выходом без маски. Звезда призналась, что недавно сделала подтяжку лица.

Об этом пишет Daily Mail.

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47-летняя певица вышла на сцену 5-й ежегодной церемонии вручения наград Daytime Beauty Awards в Лос-Анджелесе, чтобы вручить своему "хорошему другу" врачу Тали награду за выдающиеся достижения в медицине. Во время вручения награды звезда, которая известна тем, что маскирует внешность, рассказала зрителям, что легла под нож.

"Я поп-звезда, которая обычно прячет свое лицо и не лжет. Доктор Тали сделал мне отличную подтяжку лица. Он невероятный. И делает так много хорошей работы — и не только для мировых поп-звезд", — сказала артистка.

Известно, что Sia прикрывает свое лицо разными масками с момента, когда она стала популярной — она была в музыкальной индустрии в 1995 году.

"Я не хочу, чтобы меня критиковали за то, как я выгляжу в Интернете. Я писала поп-песни для поп-звезд в течение нескольких лет, я подружилась с ними и видела, как выглядит их жизнь, и это не то, чего я хочу ", — сказала звезда.

Артистка в последние годы все чаще демонстрирует свое лицо. Звезда страдает биполярным расстройством, но в прошлом рассказывала, что "сидела на диете, как сумасшедшая", чтобы соответствовать "стереотипу" поп-звезды.

"Последние 10 лет я сидела на диете, как сумасшедшая. Пыталась вписаться в стереотип "горячей поп-звезды". Кто-то сказал: "Тебе не обязательно быть моделью. Ты на самом деле артист...Буквально неважно, как ты выглядишь", — говорит звезда.

В 2018 году она рассказала, почему решила прикрыть лицо.

"Я не маскируюсь, если вокруг нет камер. Просто пытаюсь сохранить немного приватности", — поделилась артистка.

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