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Певица СолоХа на последнем месяце беременности станцевала на Черноморских Играх

14 августа 2023 12:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица СолоХа на последнем месяце беременности станцевала на Черноморских Играх
Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Киеве прошли 19-ти Черноморские Игры. Среди многочисленных звездных гостей мероприятия была певица Украины СолоХа. Артистка на 9 месяце беременности зажигала на сцене.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Дополнить яркое шоу Черноморских Игр Солохе помогла ее большая команда гастролирующих музыкантов и балета. После выступления, СолоХа обратилась к зрителям:

"Хочу, чтобы эта война не стала главным воспоминанием детства наших детей. Поэтому на 9-м месяце продолжаю танцевать и петь и надеюсь буду это делать до самых родов. Все для того, чтобы дарить радость вам, детишки. И вообще хочу сказать каждой украинской семье: Оберегайте и помогайте детям, потому что они — наше будущее", — сказала звезда.

 

Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

 

Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

 

Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

СолоХа успевает не только выступать сейчас, но и строит творческие планы после рождения ребенка. Она готовит новые песни, которые будут отличаться от других.

Напомним, MamaRika в новом клипе показала эксклюзивные кадры с собственной свадьбы.

Ранее Линдси Лохан похвасталась фигурой через две недели после родов.

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