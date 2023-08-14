Певица СолоХа на последнем месяце беременности станцевала на Черноморских Играх

Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

В Киеве прошли 19-ти Черноморские Игры. Среди многочисленных звездных гостей мероприятия была певица Украины СолоХа. Артистка на 9 месяце беременности зажигала на сцене.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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"Продолжу выступления до родов"

Дополнить яркое шоу Черноморских Игр Солохе помогла ее большая команда гастролирующих музыкантов и балета. После выступления, СолоХа обратилась к зрителям:

"Хочу, чтобы эта война не стала главным воспоминанием детства наших детей. Поэтому на 9-м месяце продолжаю танцевать и петь и надеюсь буду это делать до самых родов. Все для того, чтобы дарить радость вам, детишки. И вообще хочу сказать каждой украинской семье: Оберегайте и помогайте детям, потому что они — наше будущее", — сказала звезда.

Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

СолоХа успевает не только выступать сейчас, но и строит творческие планы после рождения ребенка. Она готовит новые песни, которые будут отличаться от других.

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