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Співачка СолоХа на останньому місяці вагітності станцювала на Чорноморських Іграх

14 серпня 2023 12:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка СолоХа на останньому місяці вагітності станцювала на Чорноморських Іграх
Співачка СолоХа. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Києві відбулися 19-ті Чорноморські Ігри. Серед численних зіркових гостей заходу була співачка України СолоХа. Артистка на 9-му місяці вагітності запалювала на сцені.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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"Продовжу виступи до самих пологів"

Доповнити яскраве шоу Чорноморських Ігор Солосі допомогла її велика команда музикантів і балету, що з нею гастролюють. Після виступу, СолоХа звернулась до глядачів:

"Хочу, щоб ця війна не стала головним спогадом дитинства наших дітей. Тому на 9-му місяці продовжую танцювати та співати і сподіваюсь буду це робити до самих пологів. Все для того, щоб дарувати радість вам, діточки. І взагалі хочу сказати кожній українській родині: Оберігайте і допомагайте дітям, бо вони - наше майбутнє", — сказала зірка.

 

Співачка СолоХа. Фото: менеджмент артиста

 

Співачка СолоХа. Фото: менеджмент артиста

 

Співачка СолоХа. Фото: менеджмент артиста

СолоХа встигає не тільки виступати зараз, але й будує творчі плани після народження дитинки. Вона готує нові пісні, які будуть вирізнятися поміж інших.

Нагадаємо, MamaRika у новому кліпі показала ексклюзивні кадри з власного весілля.

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