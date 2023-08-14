Співачка СолоХа на останньому місяці вагітності станцювала на Чорноморських Іграх
У Києві відбулися 19-ті Чорноморські Ігри. Серед численних зіркових гостей заходу була співачка України СолоХа. Артистка на 9-му місяці вагітності запалювала на сцені.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.
"Продовжу виступи до самих пологів"
Доповнити яскраве шоу Чорноморських Ігор Солосі допомогла її велика команда музикантів і балету, що з нею гастролюють. Після виступу, СолоХа звернулась до глядачів:
"Хочу, щоб ця війна не стала головним спогадом дитинства наших дітей. Тому на 9-му місяці продовжую танцювати та співати і сподіваюсь буду це робити до самих пологів. Все для того, щоб дарувати радість вам, діточки. І взагалі хочу сказати кожній українській родині: Оберігайте і допомагайте дітям, бо вони - наше майбутнє", — сказала зірка.
СолоХа встигає не тільки виступати зараз, але й будує творчі плани після народження дитинки. Вона готує нові пісні, які будуть вирізнятися поміж інших.
Нагадаємо, MamaRika у новому кліпі показала ексклюзивні кадри з власного весілля.
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