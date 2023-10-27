Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Певица SWOIIA после дуэта из Каменских выпустила трек о пути домой arrow

Певица SWOIIA после дуэта из Каменских выпустила трек о пути домой

27 октября 2023 12:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица SWOIIA после дуэта из Каменских выпустила трек о пути домой
Певица SWOIIA. Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица SWOIIA после успеха дуэтного трека с NK "Сяйво", выпустила пронзительный сольный трек "Маяки". Песня была написана еще до полномасштабного вторжения, но с тех пор обрела новые смыслы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

Читайте также:

Певица вспомнила, как покинула свой дом в Донецке

По словам артистки, изначально эта песня была посвящена чувствам и отношениям между людьми. Режиссером видео "Маяки" стала Ксения Баева, а креативным директором — Татьяна Барган-Харченко. Видео снималось на трех локациях, а работа над реализацией идеи клипа длилась полтора месяца. По словам режиссера, это видео о пути главной героини, которая проживает свою личную историю с символом света и надежды — горящим фонарем.

 

"Для меня этот трек был в первую очередь о любви, которая, как маяк, в бурном море, ведет к твоей цели. О важных людях, которые помогут тебе достичь того, к чему ты стремилась и за руку проведут через все препятствия к желаемой цели. О людях, которым можно доверять и на которых можно положиться", — говорит звезда.

После начала полномасштабного вторжения артистка начала ощущать эту песню совершенно иначе.

"Я сама из Донецка, уехала оттуда еще в 2014 и как никто хорошо знаю, что такое — потерять дом. К сожалению, 24 февраля об этом узнало еще больше украинцев. И это очень больно. Теперь маяк в этой песне для меня символизирует в первую очередь надежду — надежду на возвращение домой, надежду на мирное завтра, и, надеюсь, большинство из нас смогут вернуться домой, потому что у них внутри будет теплиться любовь, а любовь — это всегда маяк, указывающий дорогу домой. Сквозь темноту, которая обязательно превратится в свет", — сказала SWOIIA.

Напомним, певица Ассоль сменила псевдоним и выпустила патриотический трек.

Ранее Килиммен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме