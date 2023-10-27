Певица SWOIIA после дуэта из Каменских выпустила трек о пути домой

Певица SWOIIA. Фото: менеджмент артистки

Певица SWOIIA после успеха дуэтного трека с NK "Сяйво", выпустила пронзительный сольный трек "Маяки". Песня была написана еще до полномасштабного вторжения, но с тех пор обрела новые смыслы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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По словам артистки, изначально эта песня была посвящена чувствам и отношениям между людьми. Режиссером видео "Маяки" стала Ксения Баева, а креативным директором — Татьяна Барган-Харченко. Видео снималось на трех локациях, а работа над реализацией идеи клипа длилась полтора месяца. По словам режиссера, это видео о пути главной героини, которая проживает свою личную историю с символом света и надежды — горящим фонарем.

"Для меня этот трек был в первую очередь о любви, которая, как маяк, в бурном море, ведет к твоей цели. О важных людях, которые помогут тебе достичь того, к чему ты стремилась и за руку проведут через все препятствия к желаемой цели. О людях, которым можно доверять и на которых можно положиться", — говорит звезда.

После начала полномасштабного вторжения артистка начала ощущать эту песню совершенно иначе.

"Я сама из Донецка, уехала оттуда еще в 2014 и как никто хорошо знаю, что такое — потерять дом. К сожалению, 24 февраля об этом узнало еще больше украинцев. И это очень больно. Теперь маяк в этой песне для меня символизирует в первую очередь надежду — надежду на возвращение домой, надежду на мирное завтра, и, надеюсь, большинство из нас смогут вернуться домой, потому что у них внутри будет теплиться любовь, а любовь — это всегда маяк, указывающий дорогу домой. Сквозь темноту, которая обязательно превратится в свет", — сказала SWOIIA.

Напомним, певица Ассоль сменила псевдоним и выпустила патриотический трек.

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