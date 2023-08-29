Певица TAYANNA представила дизайнерскую коллекцию стильных платков
Певица Tayanna присоединилась к дизайнерскому делу. Звезда стала соавтором стильной линейки платков.
Новостью артистка поделилась в своем Instagram.
Ветер в волосах
Звезда вместе с украинским брендом One by One представили коллекцию платков "Ветер в волосах". Исполнительница стала лицом марки и поведала историю создания аксессуара.
"Девочки, ну а пока еще тепло и последние дни лета, есть возможность сделать себе подарок — вот эти милые платочки которые мы создали с onebyoneua с большой любовью для вас", — написала Tayanna.
Ранее футболист и модель Ромео Бекхэма стал лицом новой кампании коллекции кроссовок 180 от PUMA. Парень снялся в стильной фотосессии бренда.
Напомним, танцовщица Екатерина Кухарь стала дизайнером. Звезда балета в сотрудничестве с украинским брендом создала коллекцию спортивной одежды в стиле балеткор.