Певица TAYANNA представила дизайнерскую коллекцию стильных платков

Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица Tayanna присоединилась к дизайнерскому делу. Звезда стала соавтором стильной линейки платков.

Новостью артистка поделилась в своем Instagram.

Ветер в волосах

Звезда вместе с украинским брендом One by One представили коллекцию платков "Ветер в волосах". Исполнительница стала лицом марки и поведала историю создания аксессуара.

"Девочки, ну а пока еще тепло и последние дни лета, есть возможность сделать себе подарок — вот эти милые платочки которые мы создали с onebyoneua с большой любовью для вас", — написала Tayanna.

