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Певица TAYANNA представила дизайнерскую коллекцию стильных платков

29 августа 2023 11:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица TAYANNA представила дизайнерскую коллекцию стильных платков
Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Tayanna присоединилась к дизайнерскому делу. Звезда стала соавтором стильной линейки платков.

Новостью артистка поделилась в своем Instagram.

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Ветер в волосах

Звезда вместе с украинским брендом One by One представили коллекцию платков "Ветер в волосах". Исполнительница стала лицом марки и поведала историю создания аксессуара.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Девочки, ну а пока еще тепло и последние дни лета, есть возможность сделать себе подарок — вот эти милые платочки которые мы создали с onebyoneua с большой любовью для вас", — написала Tayanna.

Ранее футболист и модель Ромео Бекхэма стал лицом новой кампании коллекции кроссовок 180 от PUMA. Парень снялся в стильной фотосессии бренда.

Напомним, танцовщица Екатерина Кухарь стала дизайнером. Звезда балета в сотрудничестве с украинским брендом создала коллекцию спортивной одежды в стиле балеткор.

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