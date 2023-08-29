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Співачка TAYANNA представила дизайнерську колекцію стильних хусток

29 серпня 2023 11:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка TAYANNA представила дизайнерську колекцію стильних хусток
Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Tayanna долучилась до дизайнерської справи. Зірка стала співавторкою стильної лінійки хусток.

Новиною артистка поділилась у своєму Instagram.

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Вітер у волоссі

Зірка разом з українським брендом One by One представили колекцію хусток "Вітер у волоссі". Виконавиця стала обличчям марки і повідала історію створення аксесуару.

 

 

Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

 

Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Дівчата, ну а поки ще тепло і останні дні літа, є можливість зробити собі подарунок — ось ці милі хусточки, які ми створили з onebyoneua з великою любовʼю для вас", — написала Tayanna.

Раніше футболіст та модель Ромео Бекхем став обличчям нової кампанії колекції кросівок 180 від PUMA. Хлопець знявся у стильній фотосесії бренду.

Нагадаємо, танцівниця Катерина Кухар стала дизайнеркою. Зірка балету у співпраці з українським брендом створила колекцію спортивного одягу у стилі балеткор.

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