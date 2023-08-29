Співачка TAYANNA представила дизайнерську колекцію стильних хусток
Співачка Tayanna долучилась до дизайнерської справи. Зірка стала співавторкою стильної лінійки хусток.
Новиною артистка поділилась у своєму Instagram.
Вітер у волоссі
Зірка разом з українським брендом One by One представили колекцію хусток "Вітер у волоссі". Виконавиця стала обличчям марки і повідала історію створення аксесуару.
"Дівчата, ну а поки ще тепло і останні дні літа, є можливість зробити собі подарунок — ось ці милі хусточки, які ми створили з onebyoneua з великою любовʼю для вас", — написала Tayanna.
Раніше футболіст та модель Ромео Бекхем став обличчям нової кампанії колекції кросівок 180 від PUMA. Хлопець знявся у стильній фотосесії бренду.
Нагадаємо, танцівниця Катерина Кухар стала дизайнеркою. Зірка балету у співпраці з українським брендом створила колекцію спортивного одягу у стилі балеткор.