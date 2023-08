Співачка TAYANNA представила дизайнерську колекцію стильних хусток

Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Співачка Tayanna долучилась до дизайнерської справи. Зірка стала співавторкою стильної лінійки хусток.

Новиною артистка поділилась у своєму Instagram.

Вітер у волоссі

Зірка разом з українським брендом One by One представили колекцію хусток "Вітер у волоссі". Виконавиця стала обличчям марки і повідала історію створення аксесуару.

Співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Дівчата, ну а поки ще тепло і останні дні літа, є можливість зробити собі подарунок — ось ці милі хусточки, які ми створили з onebyoneua з великою любовʼю для вас", — написала Tayanna.

