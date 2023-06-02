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Певицу, которая снимала работу ПВО, отправили под домашний арест

2 июня 2023 13:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певицу, которая снимала работу ПВО, отправили под домашний арест
Блогерша и певица Инна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Блогершу и певицу Инну Воронову, которой накануне СБУ вручила подозрение, отправили под домашний арест. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева.

Об этом сообщает издание "Лига".

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О домашнем аресте

По словам спикера Киевской прокуратуры Надежды Максимец Инне Вороновой (настоящая фамилия Чернецкая) и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

Именно такую меру пресечения просила прокуратура, и суд это удовлетворил. Четверым любителям соцсетей объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах. Всем им грозит до восьми лет заключения.

Максимец отметила, что при обыске у задержанных были изъяты телефоны. Защита одиозной певицы и блогерши Вороновой убеждала судей, что в действиях Чернецкой не было злого умысла.

Певица и блогерша Инна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Напомним, ранее мы писали, как после визита СБУ в свою квартиру в одном из ЖК левого берега Киева хайпировала Воронова. Также мы рассказывали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО.

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