Певицу, которую отправили под домашний арест, прокомментировала решение суда

Певица и блогерша Инна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Блогерша и певица Инна Воронова, которую согласно решению Соломенского районного суда Киева отправили под домашний арест, вышла на связь с подписчиками. Она прокомментировала судебное заседание.

Соответствующую публикацию Инна Воронова (настоящая фамилия Черновецкая) сделала в своем Instagram.

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Не согласна с решением

Впервые за долгое время блогерша записала видео, на котором общается не на русском, а на украинском языке. Инна сожалеет, что опубликовала видео ночью 16 мая, когда оккупанты наносили очередной ракетный удар по Украине, и в частности Киеву.

Воронова считает возбуждение уголовного дела абсолютно законным, оно готово сотрудничать со следствием и, по его словам, никуда не собирается сбегать. Теперь Инна поняла, что во время тревоги она должна быть не у окна с телефоном, а в бомбоубежище вместе с детьми. Поэтому с решением суда она не согласна.

"Объясните мне уважаемые юристы, прокуроры, судьи — есть ли здравый смысл в решении суда мой домашний арест? Потому что ограничили передвижение по факту не только мне, но и моим несовершеннолетним детям. Объясните мне, пожалуйста, как мне исполнить обязанность перед детьми, оберегать их жизнь, как мне отвезти в бомбоубежище. Почему при ежедневном обстреле Киева они по решению суда и обращению прокурора должны сознательно подвергаться опасности, граничащей с угрозой потери жизни. Моя статья, которую я нарушила, предусматривает смертную казнь и убийство меня и двух детей", — спросила Воронова.

Блогерша и певица Инна Воронова. Скриншот: Instagram/voronova.official

О судебном заседании

По словам спикера Киевской прокуратуры Надежды Максимец Инне Чернецкой (Вороновой) и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

Им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах. Всем блогерам грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее мы писали, как после визита СБУ в свою квартиру в одном из ЖК левого берега Киева хайповала Воронова. Также мы рассказывали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО.