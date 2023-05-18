Певец Alekseev встретил день рождения во время воздушной тревоги: видео

Певец Алексеев. Фото: Instagram/alekseev_officiel

Сегодня, 18 мая, свой день рождения отмечает певец Alekseev (Никита Алексеев). Исполнителю хита "Пьяное солнце" исполнилось 30 лет. Артист встретил день рождения во время воздушной тревоги.

Соответствующее видео Никита опубликовал в своем Instagram.

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Ранним утром Алексеев вышел во двор одного из киевских ЖК. Певец живет в нем вместе со своей девушкой, солисткой группы "ВИА Гра", Ульяной Синецкой. В это время в столице уже несколько часов была воздушная тревога. Неожиданно, в небе раздался звук, происхождение которого сложно понять.

Это заставило артиста и его компанию покинуть улицу и переместиться в более безопасную локацию.

В своих сториз Алексеев отметил, что не будет благодарить соседей (имел в виду россиян) за такие поздравления. В то же время, звездные коллеги написали приятные пожелания в комментариях.

"Пусть следующий свой год ты будешь бежать не от ракет, а к своей заветной цели", — пожелал Никите шоумен Слава Демин.

"Сегодня ты вступил во взрослую жизнь. Поздравляю", — поздравил Алексеева его продюсер, режиссер Олег Боднарчук.

Напомним, ранее мы писали, что в этот день отмечается 46-летие и певица Камалия. Артистка отправилась во французский город Канны с благотворительной миссией. Также мы рассказывали, что накануне свой 42-й день рождения отметила телеведущая Лилия Ребрик.